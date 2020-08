Acer : un laptop gaming équipé d’une RTX 2060 à moins de 1000 euros

Si vous recherchez un laptop conçu pour le gaming à un prix intéressant, c'est le moment de se tourner vers la marque Acer. Le PC portable Acer Nitro AN517-51-57TK avec sa RTX 2060 est affiché à 999 euros pour les soldes sur Cdiscount.

Avec sa configuration intéressante et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060, le PC portable gamer Acer Nitro AN517-51-57TK est une option idéale pour les gamers et gameuses. Il bénéficie aujourd’hui de 300 euros de réduction pour les soldes par rapport à son prix d’origine pour tomber à moins de 1000 euros.

En bref

L’écran de 17 pouces Full HD

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060

512 Go en SSD et la possibilité d’en ajouter un deuxième

Au lieu de 1 299 euros, le PC portable gamer Acer Nitro AN517-51-57TK est aujourd’hui disponible à 999 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie de 300 euros sur le prix initial.

Avec son châssis robuste et sa dalle IPS confortable de 17 pouces Full HD encadrée d’épaisses bordures noires, ce laptop gaming Acer Nitro n’est pas une machine compacte. Il est aussi plutôt lourd avec ses 3 kilos pour une hauteur de 2,74 cm. S’il ne sera pas des plus pratique à transporter, il fera tout de même un très bon pc portable pour jouer à la maison. L’écran offre par ailleurs un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui assurera une bonne fluidité aux jeux.

À l’intérieur de cette machine, on trouve un processeur Intel Core i5 9300H de 9e génération, quad-core cadencé à 2,4 GHz (boost jusqu’à 4,1 GHz), un GPU Nvidia GeForce RTX 2060 et 16 Go de RAM. Cette configuration vous permettra de faire tourner les jeux AAA avec facilité. De plus, son SSD de 512 Go assurera des lancements rapides et des temps de chargement réduits. Si toutefois cette capacité se révèle trop juste pour certains, il est possible d’ajouter un second disque dur.

Enfin, côté connectique, on retrouvera des modules Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6, deux ports USB 3.0, un port USB 2.0, un port HDMI 2.0, un port LAN et une prise pour casque/microphone. En ce qui concerne l’autonomie du pc, celle-ci est plutôt convenable pour le prix : elle est estimée à 7h par le constructeur.

