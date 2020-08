Ce Chromebook d’Acer à moins de 300 € est idéal pour la rentrée

Ce Chromebook d'Acer, doté d'un écran 15,6 pouces, est aujourd'hui en promotion sur Amazon. On peut le retrouver à 279 euros au lieu de 369 à son lancement.

Les Chromebook sont des ordinateurs tournant sous Chrome OS, un système d’exploitation tourné vers l’univers de Google. Avec cette interface peu gourmande, ce Chromebook d’Acer est spécialement taillé pour la bureautique et les tâches basiques du quotidien. En plus, avec cette promotion, il profite d’un très bon rapport qualité/prix.

En bref

Un ordinateur sous Chrome OS

Un écran de 15,6 pouces

Un tout petit prix

Le Chromebook de 15,6 pouces d’Acer est aujourd’hui à 279 euros au lieu de 369 sur Amazon. Une réduction pour bien préparer la rentrée, sans se ruiner.

Si vous souhaitez un écran plus grand, vous pouvez retrouver une version 14 pouces de ce Chromebook pour 279 euros également au lieu de 349 sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Ce Chromebook d’Asus propose une configuration d’entrée/milieu de gamme pour ce genre de laptop avec un design assez soigné pour ce tarif. Il arbore également une dalle HD de 15,6 pouces. Une taille d’écran confortable pour travailler pendant plusieurs heures sans éprouver trop de fatigue.

Les PC tournant sous Chrome OS ont un avantage : ils n’ont pas besoin d’avoir de composants ultras performants pour faire tourner ce système d’exploitation. On se retrouve alors avec un Intel Celeron épaulé par 8 Go de RAM, une configuration qui sera largement suffisante pour faire de la bureautique, naviguer sur Internet ou encore regarder ses séries préférées par exemple. Son stockage de 64 Go vous permettra d’ailleurs de télécharger quelques applications du Play Store ou même de télécharger vos documents Google.

On retrouvera une connectique assez fournie pour ne pas avoir à prendre de hub USB C supplémentaire. Il est équipé de deux ports USB 3.1, deux ports USB C, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5mm. Enfin, son autonomie annoncée d’environ 10 heures le place dans la moyenne haute des ordinateurs portables.

