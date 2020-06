Les Chromebook vont faire tourner des logiciels Windows 10 sous certaines conditions

Google annonce une association avec Parallels pour pouvoir faire tourner des programmes Windows 10 sur Chrome OS.

Initialement, les Chromebook étaient orientés web apps. L’idée originale, en 2009, était de proposer un OS sous la forme d’un navigateur Chrome : « Il s’agit ni plus ni moins d’un navigateur Chrome un peu plus complet, aucune installation n’est requise, car tout est de la web application, et chaque catégorie d’outils n’est plus qu’un onglet dans ce navigateur avancé. ».

Depuis 2009, les choses ont beaucoup évolué pour Chrome OS. L’OS de Google fait désormais tourner les apps Linux compatibles et surtout les nouveaux Chromebook embarquent le Play Store et sont capables d’exécuter des apps Android. Google tente, petit à petit, d’imposer Chrome OS comme une alternative à Windows, macOS et iPadOS.

Parallels va fournir une solution de virtualisation pour les Chromebook Enterprise

Dans les entreprises, les contraintes sont néanmoins différentes de celles du grand public. La maintenance et la gestion de flottes simplifiées sont un atout pour Chrome OS, mais de nombreuses applications métiers ne fonctionnent que sur Windows. Google a donc décidé de s’associer à Parralels, éditeur de solutions de virtualisation, pour permettre à Chrome OS de faire tourner des logiciels Windows 10.

Il s’agit de virtualisation, ce n’est donc pas une solution optimale, mais cela permet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Malheureusement, Google reste flou sur le planning de déploiement de cette solution et écarte le grand public de cette collaboration. Nous n’avons pas de détails sur les performances à attendre, mais Google précise que les Chromebook seront capables d’exécuter des applications comme Microsoft Office « en toute transparence », mais seulement sur les appareils Chromebook Enterprise.

Il existe des alternatives pour faire tourner des programmes Windows 10 sur Chrome OS, comme Crossover. Encore une fois, c’est de la virtualisation, les performances sont loin d’être au rendez-vous, le mieux reste de se tourner vers une alternative disponible sur Chrome OS si c’est possible évidemment.