Ce ZenBook Flip fait aussi tablette tactile et coûte 200 € moins cher

Le ZenBook Flip UM462DA-AI054T, capable de se convertir en tablette tactile, est aujourd'hui en promotion sur Amazon. Il perd 200 euros sur son prix initial pour atteindre 799 euros.

Avec la lignée ZenBook, Asus tente de rivaliser avec les meilleurs dans le monde de l’ultraportable, et ça fonctionne. La gamme propose systématiquement un design élégant et des performances tout à fait correctes. En plus de son NumPad, ce ZenBook peut s’utiliser comme une tablette avec son écran tactile. D’ailleurs il est en promotion aujourd’hui.

En bref

Un design digne d’un ultrabook haut de gamme

Le NumPad, pratique pour les calculs rapides

Se replie à 360 degrés pour s’en servir comme une tablette

Habituellement à près de 1 000 euros, le ZenBook Flip UM462DA-AI054T avec NumPad est aujourd’hui à 799 euros sur Amazon, soit une réduction de 200 euros pour cet excellent ultraportable.

Pour en savoir plus 👇

Ce ZenBook Flip propose en effet un design très soigné et très bien fini. On retrouve une couleur grise non sans rappeler celle des MacBook d’Apple. Son châssis tout en finesse lui permet d’être assez léger et il se transporte partout sans problème. Le laptop arbore d’ailleurs un écran Full HD de 14 pouces qui ne laisse que très peu de place aux bordures.

Tout est pensé pour utiliser ce ZenBook confortablement. Lorsque l’on ouvre le laptop, son clavier se surélève légèrement pour une meilleure expérience de frappe. De même, le NumPad, ce petit réseau de LED placé sous le trackpad, apporte une sorte de second écran afin de saisir plus facilement des données numériques ou bien effectuer quelques calculs rapidement. Pratique.

Le point fort de cet appareil, c’est la possibilité de l’utiliser comme une tablette. On profite de la dalle de 14 pouces comme d’un écran tactile. C’est simple, lorsque l’on ouvre le laptop, il suffit de faire pivoter l’écran à 360 degrés et le clavier se retrouve derrière pour plus de compacité.

Côté performance, ce ZenBook est équipé d’un Ryzen 5 3500U couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Une belle fiche technique qui fera tourner la plupart des applications utilisées quotidiennement sans problème. Concrètement, cette configuration suffit largement pour faire de la bureautique ou même un peu de retouche photo par exemple.

Enfin, le ZenBook Flip profite d’une autonomie convenable qui le place dans la moyenne des ultraportables de sa gamme. Il pourra tenir environ 9 heures loin du chargeur selon le constructeur.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à acheter en 2020.