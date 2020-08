Grâce à une ODR, le Dell Inspiron G3 15 3590 tombe à 619 euros

Vous souhaitez changer votre équipement gaming sans pour autant débourser une somme démesurée ? On vous conseille de vous tourner vers le très bon Dell Inspiron G3 15 3590 qui chute aujourd'hui sous les 620 euros grâce à une ODR.

Avec sa gamme Inspiron 3000, Dell s’adresse en priorité aux petits budgets. L’entrée de gamme des G3, destinée au gaming, comporte de bons appareils pour ceux et celles qui ne veulent pas débourser plus de 1000 euros pour profiter d’une machine qui ne manque pas d’atouts. Justement, pour moins de 620 euros, vous pourrez acquérir le Dell Inspiron G3 15 3590 chez Cdiscount en bénéficiant d’une ODR.

En bref

Un écran 15,6 pouces Full HD

Intel Core i5-9300H + GeForce GTX 1650

Un SSD de 256 Go + Stockage 1 To

Initialement affiché à 719 euros, le PC portable Dell Inspiron G3 15 3590 est disponible à 619 euros grâce à une ODR, qui diminue le prix d’achat de 100 euros.

Pour en savoir plus

Le Dell Inspiron G3 15 3590 se démarque par des lignes sobres et un design plutôt neutre comparé à d’autres machines typées gaming. Le boîtier noir est constitué de plastique, ce qui ne tranche pas vraiment avec ce qu’on attend d’un PC d’entrée de gamme. Des petites touches de bleu, que l’on retrouve aussi dans le clavier rétroéclairé, viennent donner un petit éclat à l’ensemble. Avec son poids de 2,34 kg et sa hauteur de 21,6 mm, on pourra le transporter sans soucis, sans pour autant trop le solliciter pour ne pas l’abîmer.

L’ordinateur portable comporte un écran IPS Full HD avec une grande diagonale de 15,6 pouces. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, la fluidité de l’expérience de jeu ne sera pas exemplaire, mais le constructeur annonce un écran 144 Hz en option, beaucoup plus intéressant.

A l’intérieur de la machine, on retrouve un processeur Intel Core i5 9300H de 9e génération 8 threads quad-core cadencé à 2,4 GHz (boost jusqu’à 4,1 GHz), un GPU Nvidia GeForce GTX 1650 et 8 Go de mémoire vive. Cette configuration vous permettra de faire tourner les jeux AAA sans accrocs. Notons aussi la présence d’un SSD de 256 Go pour plus de rapidité au lancement du PC et des jeux, couplé à un stockage secondaire de 1 To sur un disque dur classique. Attention, le PC étant livré sous Linux de base, vous devrez changer d’OS vous-même si vous préférez tourner sous Windows (mais grâce à Steam ce n’est plus obligatoire).

En ce qui concerne la connectique, l’ordinateur offre une palette non négligeable avec une sortie HDMI, 1 USB 3.1 Type-C, 1 port USB 3.1, 2 ports USB 2.0, un port LAN, une prise combo casque/micro, un port Ethernet Gigabit.

