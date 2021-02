200 euros de réduction pour le Huawe MateBook 14 2020 chez Rue du Commerce

Le Huawei MateBook 14 2020 se plaçait déjà comme un ultrabook bien équilibré avec un rapport qualité/prix plus que correct. Mais une réduction de 200 euros chez Rue du Commerce contribue à l’inscrire comme l’un des PC portables incontournables de cette année.

Si Huawei peine à garder le rythme dans le domaine des smartphones, le constructeur chinois continue de s’imposer dans le monde des PC portables. Il faut dire que ses MateBook bénéficient d’un excellent rapport qualité/prix. Et cela tombe bien puisque le MateBook 14 2020 jouit en plus d’une réduction de 200 euros.

En bref :

AMD Ryzen 7 4800H, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go ;

Écran tactile de 14 pouces à la définition 2 160 x 1 440 pixels ;

Une puce graphique AMD Radeon RX Vega 7.

Vendu en temps normal à 1 061 euros chez Rue du Commerce, le Huawei MateBook 14 2020 voit son prix fondre à 861 euros grâce à une réduction immédiate de 200 euros. La livraison est gratuite et peut être effectuée en 24 heures.

En savoir plus

Le Huawei MateBook 14 2020, à ne pas confondre avec le Huawei MateBook D 14, reprend le design iconique de la marque, à savoir un châssis très fin en aluminium gris. Avec son poids de 1,49 kg, il a également l’avantage d’être léger et peut donc se glisser facilement dans un sac à dos. Son écran LCD tactile FullView de 14 pouces délivre une définition 2K au format 3:2. Celui-ci occupe une surface confortable de la façade avant, d’autant plus que la bordure supérieure n’est plus encombrée par la caméra frontale. En effet, le capteur se loge désormais sous une touche du clavier. Pour gagner en ergonomie, Huawei a également eu la bonne idée d’intégrer un capteur d’empreintes sous la touche “power” ainsi qu’une puce NFC sous le trackpad pour faciliter le transfert de documents avec un smartphone Huawei.

Ce modèle de Huawei MateBook 14 s’appuie sur une configuration solide, composée notamment d’un processeur AMD Ryzen 7 4800H, de 16 Go de RAM, et d’un SSD de 512 Go. Une fiche technique qui permet à cet ultrabook de faire tourner bon nombre des logiciels gourmands. Ainsi que certains jeux puisqu’on peut compter sur la présence d’une puce graphique AMD Radeon RX Vega 7, à condition de ne pas être trop exigeant sur la qualité graphique.

Côté connectique, le Huawei MateBook 14 est plutôt généreux, avec un port jack 3,5 mm, un port HDMI, un port USB-C et deux ports USB-A. Son autonomie est d’une petite journée, mais son support de la technologie SuperCharge 65W lui permet de récupérer rapidement de l’énergie.

