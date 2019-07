Même si le Galaxy Note 9 est disponible depuis le mois d’août dernier, le Samsung Galaxy Note 8 reste une bonne alternative pour profiter du stylet. Commercialisé à 1 009 euros à sa sortie, il est désormais disponible à un tarif bien plus abordable. Vous souhaitez l’acquérir au meilleur prix ? Suivez le guide pour trouver la meilleure offre possible.

Le Galaxy Note 8 intègre un module photo avec deux capteurs et le fameux S Pen. Il est également équipé d’un écran AMOLED borderless QHD de 6,3 pouces avec un ratio 18,5:9. Ses performances ne sont pas en reste avec un SoC Samsung Exynos 8895 cadencé à 2,3 GHz et épaulé par 6 Go de RAM, une Mali-G71, 64 Go de stockage interne, un double capteur dorsal de 12 mégapixels, un capteur frontal de 8 mégapixels et une batterie de 3300 mAh.

Pour plus de détails sur ce smartphone, n’hésitez pas à consulter son test où il a obtenu la note de 8 sur 10. C’est une bonne alternative à son grand frère, le Samsung Galaxy Note 9, puisqu’il est presque deux fois moins cher. En prime, le Note 8 profite d’ores et déjà de One UI, la nouvelle interface du constructeur coréen basée sur Android 9.0 Pie.

La meilleure offre

La meilleure offre pour le Samsung Galaxy Note 8 est actuellement sur Electro Dépôt où il est affiché à 489 euros, soit 520 euros d’économie sur son prix d’origine.

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 8 sur Electro Dépôt

Ensuite, il grimpe à 699 euros sur Darty, soit 210 euros plus chers que la précédente offre. Et ne parlons pas de Fnac qui continue de vendre le smartphone coréen au prix fort : 1 009 euros, soit son prix de lancement il y a deux ans.

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 8 sur Darty

Les meilleurs prix

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais une simple garantie liée au vendeur.