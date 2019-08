Honor est le premier constructeur à proposer un smartphone avec un écran percé en France. Vous souhaitez l’acquérir dès maintenant ? Suivez le guide pour le trouver au meilleur prix !

Si 2018 a été la mode de l’encoche, 2019 a laissé prévoir un tout autre avenir pour le design des futurs smartphones. Les constructeurs se creusent les méninges pour tenter de proposer une autre solution afin de loger la caméra frontale destinée aux selfies. Le Vivo Nex Dual Display propose un second écran au dos de l’appareil, le Xiaomi Mi Mix 3 s’équipe d’un slider, mais le Honor View 20 décide lui de faire autrement avec tout simplement la présence d’un trou dans l’écran, comme les prochains Galaxy A8s et le Huawei Nova 4 (pour l’instant tous deux annoncés uniquement pour le marché chinois).

Le nouveau flagship d’Honor s’équipe du plus puissant des SoC Android actuels : le Kirin 980 cadencé à 2,6 GHz, épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon le modèle. Une configuration qui a déjà fait ses preuves sur les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro et qui promet de faire tourner tous les jeux les plus gourmands du Play Store. Il tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface EMUI 9 du constructeur.

Du côté de la photo, il embarque le nouveau capteur 48 mégapixels de Sony au format 1/2 pouce : plutôt inhabituel quand les smartphones milieu de gamme propose généralement entre 1/2,55 pouce et 1/2,8 pouce. Ce capteur permet de capturer plus de lumière qu’à l’accoutumée et offre des clichés de très bonne qualité, quel que soit le contexte. Enfin, il propose une autonomie très confortable avec sa batterie de 4 000 mAh.

Pour tout savoir sur le Honor View 20, nous vous invitons à lire notre test complet.

Les meilleures offres

Commercialisé à 549 euros à sa sortie, le Honor View 20 est désormais disponible — en version 6/128 Go — à 399 euros chez la majorité des revendeurs français.

Retrouvez le Honor View 20 sur Amazon

Retrouvez le Honor View 20 sur fnac.com

Retrouvez le Honor View 20 sur Darty

Retrouvez le Honor View 20 sur Boulanger

Retrouvez le Honor View 20 sur Rue du Commerce

Les meilleurs prix