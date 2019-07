Avec son capteur d’empreintes sous l’écran Super AMOLED et son triple capteur, le Samsung Galaxy A50 a des arguments intéressants pour un smartphone milieu de gamme. Vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Si la star du Mobile World Congress 2019 était la gamme Galaxy S10 pour Samsung, le constructeur coréen en a également profité pour dévoiler ses smartphones milieu de gamme, dont le Galaxy A50. Avec cette nouvelle itération, on a droit à une belle refonte de la gamme qui se rapproche désormais d’un aspect plus premium qu’auparavant, notamment avec son capteur d’empreintes (optique) sous l’écran et son triple capteur photo à l’arrière.

Il est propulsé par un SoC Exynos 9610 épaulé par 4 Go de mémoire vive pour assurer une fluidité parfaite sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI. Pour le reste de ses caractéristiques, il est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition Full HD+, une batterie de 4 000 mAh ainsi qu’une capacité de stockage de 128 Go (extensible via microSD).

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet du Samsung Galaxy A50.

Les meilleures offres

La meilleure offre pour le Samsung Galaxy A50 est aujourd’hui sur Cdiscount où il est proposé à 299 euros, contre 349 euros à sa sortie.

Sur Electro Dépôt, on le retrouve avec 10 euros de moins sur la facture, soit à 339 euros

En ce qui concerne Darty, fnac.com, et Boulanger, le Samsung Galaxy A50 est disponible à son prix de lancement, soit 349 euros.

Les meilleurs prix

Si les prix peuvent être plus intéressants via l’importation, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur souvent localisé à l’étranger donc.