Le Samsung Galaxy A40 fait partie des nouvelles solutions milieu de gamme du constructeur coréen. Vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Si Samsung est resté très silencieux sur ce smartphone, le Galaxy A40 n’en est pas moins une réalité. Version allégée du modèle A50, cette nouvelle itération reprend grosso modo le même design avec un écran Super AMOLED (et borderless) de 5,9 pouces, mais avec une fiche technique revue à la baisse. Il embarque donc un SoC Exynos 7904 épaulé par 4 Go de mémoire vive, ainsi qu’une petite batterie de 3 100 mAh.

Proposé à une centaine d’euros de moins que son grand-frère, le Samsung Galaxy A40 ne se paie pas le luxe d’intégrer un module triple capteur photo ou un capteur d’empreintes sous l’écran. Non, il propose un module double capteur de 16 + 5 mégapixels à l’arrière, une caméra frontale de 25 mégapixels et un capteur d’empreintes au dos du téléphone. Néanmoins, il devient l’un des nouveaux smartphones les plus abordables du constructeur coréen pour profiter d’Android 9.0 Pie avec l’interface One UI.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé du Samsung Galaxy A40.

Les meilleures offres

La meilleure offre pour le Samsung Galaxy A40 est sur Cdiscount où le smartphone coréen est vendu à 229 euros, soit 30 euros d’économie sur le prix d’origine.

Retrouvez le Samsung Galaxy A40 sur Cdiscount

Concernant les autres revendeurs français, ils proposent tous le Samsung Galaxy A40 à 259 euros, son prix de lancement initial.

Retrouvez le Samsung Galaxy A40 sur Darty

Retrouvez le Samsung Galaxy A40 sur fnac.com

Retrouvez le Samsung Galaxy A40 sur Boulanger

Retrouvez le Samsung Galaxy A40 sur Rue du Commerce

Les meilleurs prix

Si les prix peuvent être plus intéressants par le biais de l’importation, il faut néanmoins savoir que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais une simple garantie liée au vendeur.