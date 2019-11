Après le A50, on trouve le Samsung Galaxy A70 juste au-dessus. Ses particularités ? Proposer un écran AMOLED de 6,7 pouces et une grosse batterie de 4 500 mAh. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Au début de l’année, Samsung a décidé de renouveler sa gamme A et il faut dire que c’est un franc succès. Si, comme nous, vous avez été séduit par le Galaxy A50 et son rapport qualité/prix plus qu’intéressant, vous serez également sous le charme du Galaxy A70, d’autant plus que son prix a bien baissé depuis son lancement. En effet, il s’agit grosso modo du même téléphone, mais amélioré. Les principales différences avec le Galaxy A50 sont de trois ordres : l’écran, la photo et l’autonomie.

Alors oui, de prime abord le design reste identique, mais force est de constater que de légères différences subsistent. Effectivement, il propose une plus large diagonale d’écran (6,7 pouces contre 6,4 pouces pour le Galaxy A50), même si le gabarit final n’est pas réellement impacté grâce à son menton plus fin que sur le modèle précédent. Du côté de la photo, on retrouve toujours un module qui fait la triplette, mais ici avec un capteur principal de 32 mégapixels (au lieu de 25 mégapixels) et toujours accompagné par les suivants de 8 et 5 mégapixels. Enfin, la dernière différence n’est pas des moindres puisqu’il s’agit de l’autonomie : le Samsung Galaxy A70 élève la capacité de la batterie à 4 500 mAh, ce qui promet une endurance plus que confortable au quotidien.

Pour le reste des caractéristiques, on retrouve un SoC Exynos 9610, 6 Go de mémoire vive, une capacité de stockage de 128 Go et tourne sous Android 9,0 Pie avec l’interface One UI.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A70.

Le Samsung Galaxy A70 était commercialisé à 409 euros à sa sortie, mais son prix a baissé depuis. La meilleure offre se trouve sur Boulanger, Darty et fnac.com où l’imposant smartphone coréen est affiché à 369 euros, soit une économie de 40 euros sur son prix d’origine.

Il est également disponible à 379 euros sur Cdiscount.

Pour découvrir les autres offres disponibles chez les différents e-commerçants, jetez un œil sur le tableau ci-dessous.

Si les prix peuvent être plus intéressants via l’importation, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur, souvent localisé à l’étranger donc. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos paiements avec PayPal. La plateforme facilite en effet la procédure de remboursement en cas de litige.

