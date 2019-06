L’iPhone XR est le petit frère de la dernière gamme de smartphone de la marque à la pomme. Il bénéficie d’une remise de plus de 200 euros sur Cdiscount à l’occasion des Soldes d’été 2019 en version Noir et 64 Go.

L’iPhone XR fait partie de la dernière fournée de smartphone d’Apple. Malgré son écran imposant de 6,1 pouces, il bénéficie de l’une des meilleures autonomies disponible sur iOS et peut tenir deux jours éloigné d’un chargeur. Il garantie des performances haut de gamme et fluides en toutes circonstances avec son SoC Apple A12 Bionic dans les tâches quotidiennes ou dans les jeux gourmands.

Son unique capteur dorsal de 12 mégapixels permet de réaliser d’excellents clichés dans toutes les situations, et il est toujours au dessus des smartphones Android pour ce qui est de la captation vidéo. En facade, il dispose d’un capteur de 7 mégapixels de très bonne facture et du système de déverrouillage 3D Face ID qui se cache derrière une encoche assez importante, mais très bien gérée par iOS. Il est bien entendu compatible avec la bêta d’iOS 13 qui lui permettra notamment de bénéficier du nouveau mode nuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre test de l’iPhone XR où nous lui avons attribué la note de 9/10.

Ce qu’il faut retenir

Une excellente autonomie

Une expérience fluide et haut de gamme

Plusieurs années de mises à jour

Disponible à 855,28 euros sur la boutique officielle, l’iPhone XR passe aujourd’hui à 679 euros sur Cdiscount en version Noir avec 64 Go de stockage.

