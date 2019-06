Le Samsung A80 est l’un des derniers représentants de la nouvelle gamme A de Samsung en qualité de flagship de la gamme. Où acheter le Samsung Galaxy A80 au meilleur prix ?

Avec le renouveau de la gamme A, le géant coréen souhaite dorénavant couvrir une bonne majorité des segments du marché pour s’adapter en fonction de vos besoins, mais surtout en fonction de votre budget. Le Samsung A80 représente actuellement le haut de panier de la gamme A avec une solution pensée pour être en face de flagship killer, comme le Asus Zenfone 6.

La particularité unique du Samsung A80 est sa solution photographique : il dispose d’un capteur de 48 mégapixels au dos et d’un capteur ToF placés sur un module coulissant. Ce système permet d’utiliser la caméra dorsale du smartphone pour prendre des selfies et d’avoir un grand écran de 6,7 pouces sans encoche ni bulle. Pour le reste, on retrouve un SoC Snapdragon 730 de Qualcomm (le même que le Xiaomi Mi 9T) épaulé par 8 Go de mémoire vive et une batterie de 3 700 mAh compatible charge rapide 25 W via USB C.

Tout juste commercialisé en France, le Samsung Galaxy A80 est disponible à 659 euros chez la majorité des revendeurs français.

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur.