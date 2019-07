Article sponsorisé par Rakuten

Les soldes touchent bientôt à leur fin avec cette dernière démarque. L’occasion pour Rakuten de proposer toute une série de bons plans grâce à deux codes promos. Retrouvez notre sélection de smartphones OnePlus, Xiaomi et Samsung ainsi qu’un casque Sony et une Nintendo Switch à très bons prix.

Ce dimanche, et uniquement aujourd’hui, Rakuten propose deux codes promo (à entrer au moment de payer le panier) qu’il est possible de cumuler avec d’excellentes offres concernant smartphones, casque Bluetooth ou encore Nintendo Switch. Les voici :

CR20 : 20 euros offerts sur une sélection de produits

: 20 euros offerts sur une sélection de produits CR40 : 40 euros offerts sur une sélection de produits

Ne tardez pas cependant, puisque ces codes sont limités aux 300 premières utilisations pour les membres du Club Rakuten. L’inscription à ce club est gratuite et permet également de profiter de remboursements en Super Points lors de chaque achat. Pour connaître le fonctionnement en détail, c’est par ici.

Le OnePlus 7 Pro 256 Go à 587 euros

OnePlus a fait un pari osé, mais réussi, avec son OnePlus 7 Pro : tout miser sur l’écran. Celui-ci est de type AMOLED, mesure 6,67 pouces et possède une particularité : un taux de rafraîchissement à 90 Hz qui donne une véritable impression de fluidité. Que ce soit pour les jeux ou les vidéos, cette dalle est parfaite d’autant plus qu’elle n’est pas découpée d’une encoche ou d’un poinçon. En effet, le capteur photo frontal se situe dans un mécanisme coulissant qui monte et descend dès lors que l’on veut prendre un selfie.

Pourquoi recommande-t-on le OnePlus 7 Pro ?

L’un des meilleurs écrans du marché

Des performances de haute volée

L’interface OxygenOS, fluide et avec de très bonnes fonctionnalités

D’ordinaire proposée au prix de 759 euros, la version 8/256 Go du OnePlus 7 Pro est disponible au prix de 587 euros sur Rakuten en entrant le code CR40. Comptez également sur un remboursement de 31 euros en Super Points.

Le OnePlus 7 Pro 8/256 Go à 587 euros

CR40

Le Xiaomi Mi 9T 128 Go à 285 euros

Le Xiaomi Mi 9T possède le même mécanisme coulissant que le OnePlus 7 Pro mais dans une gamme de prix différente. Nous avons ici affaire à un smartphone de milieu de gamme avec une fiche technique extrêmement solide. Écran AMOLED de 6,4 pouces, nouveau processeur Snapdragon 730, triple capteur photo arrière et batterie de 3900 mAh : tout porte à croire que c’est un smartphone haut de gamme, alors qu’en réalité, il est vendu autour des 300 euros.

Pourquoi recommande-t-on le Xiaomi Mi 9T ?

D’excellentes performances assurées par le meilleur processeur dans cette gamme de prix

Une autonomie très confortable de près de deux jours

Un design très réussi compte tenu du prix

Dans sa version 128 Go, le Xiaomi Mi 9T est proposé au prix de 349 euros sur le site de Xiaomi. En passant par Rakuten, il ne vous en coûtera que 285 euros avec le code CR20. Une affaire à ce prix-là. Et en plus, il est possible de bénéficier d’un remboursement en Super Points de 15 euros.

Le Xiaomi Mi 9T à 285 euros

CR20

Le casque Sony WH-1000XM3 à 226 euros

Au risque de le répéter, le casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 est l’un des meilleurs du marché et pour de nombreuses raisons. Tout d’abord le son, puisqu’en plus de proposer un rendu de qualité, l’égaliseur de l’application compagnon permet de personnaliser finement l’écoute. Une application depuis laquelle il est possible de paramétrer l’excellente réduction de bruit active parmi 4 profils et 20 niveaux différents. Pour finir, l’autonomie est très bonne puisqu’elle permet d’écouter de la musique jusqu’à 35 heures durant. En cas de besoin, la recharge en USB-C est très rapide.

Pourquoi recommande-t-on le Sony WH-1000XM3 ?

Léger et agréable sur la tête

Une expérience sonore hautement personnalisable

Une bonne autonomie accompagnée d’une charge rapide en USB-C

Initialement lancé à un peu moins de 400 euros, le prix de ce casque Bluetooth Sony XM3 est en baisse. Aujourd’hui sur Rakuten, il est possible de l’acheter au prix de 226 euros avec le code CR20. En prime, un remboursement de 12 euros en Super Points accompagne ce bon plan.

Le Sony WH-1000XM3 à 226 euros

CR20

Le Samsung Galaxy A70 128 Go à 295 euros

Plus besoin de se ruiner pour avoir un smartphone à très grand écran grâce à ce Samsung Galaxy A70. En effet ce dernier propose une belle dalle AMOLED de 6,7 pouces découpée d’une petite encoche en forme de goutte d’eau. Et comme souvent chez Samsung, l’affichage est excellent. Malgré ce grand écran, l’autonomie du Galaxy A70 reste l’une de ses forces, en pouvant tenir deux journées complètes avec un usage modéré. Enfin, le A70 est équipé d’un processeur Snapdragon 675 capable de proposer une navigation très fluide, mais ne comptez pas sur lui pour profiter à fond des jeux les plus gourmands.

Pourquoi recommande-t-on le Samsung Galaxy A70 ?

L’un des meilleurs téléphones de cette gamme de prix pour consommer du contenu

La très bonne interface One UI de Samsung, adaptée aux grands écrans

Une excellente autonomie pour un smartphone de ce gabarit

Lancé il y a peu de temps, le Samsung Galaxy A70 se retrouve déjà en promotion sur Rakuten. Dans sa version 128 Go, il est disponible au prix de 295 euros si l’on n’oublie pas de rentrer le code CR20.

Le Samsung Galaxy A70 à 295 euros

CR20

La Nintendo Switch à 259 euros

Même si Nintendo a prévu de lancer une Nintendo Switch améliorée dans les prochaines semaines, la version actuelle reste une console de référence, surtout à ce prix. Entre console de salon et portable, elle permet de jouer aux références exclusives de Nintendo aussi bien devant sa télé que dans le train. Et comme d’habitude chez Nintendo, l’accent est mis sur le multijoueur local qui offre de belles heures d’amusement avec ses proches.

Avec l’annonce de sa future remplaçante, la Nintendo Switch actuelle voit son prix fondre. Elle est disponible au prix de 259 euros sur Rakuten en entrant le code CR20.

La Nintendo Switch à 259 euros

CR20