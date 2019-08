Article sponsorisé par Rakuten

Les soldes touchent à leur fin en ce mercredi, et Rakuten en profite pour marquer le coup. En plus de proposer des prix très attractifs, Rakuten multiplie le temps de la journée le remboursement en Super Points. Voici les bonnes affaires du jour : Samsung Galaxy S10e, Galaxy A50, casque Sony WH-1000XM3 et AirPods de dernière génération.

Ce mercredi signe le retour d’une belle opération sur Rakuten : le multiplicateur de Super Points. Concrètement, pour chaque achat, le nombre de Super Points que vous allez récolter sera bien plus important qu’à l’accoutumée : entre ×15 et ×20. Lorsque l’on combine cette offre avec des prix déjà très intéressants, il est alors possible de faire d’excellentes affaires. La seule chose à faire pour profiter de ces Super Points est de s’inscrire gratuitement au Club Rakuten.

Le Samsung Galaxy S10e à 475 euros

Cette année 2019 a vu l’arrivée d’un troisième smartphone dans la gamme des Samsung Galaxy S : le S10e. Ce dernier reprend les principales caractéristiques de ses grands frères, les Galaxy S10 et S10+, pour les proposer dans un format plus compact, avec un écran de 5,8 pouces. Et le pari est largement réussi puisque Omar a testé ce téléphone et lui a attribué l’excellente note de 9 sur 10. Le Samsung Galaxy S10e embarque le même processeur, la même interface One UI et la même qualité d’écran AMOLED (en Full HD+) que les S10 et S10+. Parmi les concessions, on retrouve un capteur d’empreintes digitales sur la tranche du téléphone (mais en est-ce vraiment une ?) et le passage d’un triple à un double capteur photo, avec un ultra grand-angle.

Lancé au prix de 749 euros au début de l’année, le Samsung Galaxy S10e est déjà disponible au prix de 475 euros sur le site de Rakuten. En plus de cela, vous pouvez compter sur un remboursement en Super Points de 119 euros, de quoi acheter un casque Bluetooth par exemple.

Le Samsung Galaxy A50 à 249 euros

Cette année, Samsung a complètement revu sa gamme A, ses smartphones de milieu de gamme. Et parmi cette gamme, on retrouve l’excellent A50 qui parvient à fournir une expérience très complète sans grande concession. L’écran AMOLED est très bon, le triple capteur photo est efficace, les performances offrent une expérience fluide et l’autonomie est très solide. Après avoir conquis le marché des téléphones haut de gamme, Samsung, avec son A50, a de sérieux arguments pour s’imposer dans le milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy A50 est affiché au prix de 349 euros sur le site de Samsung. Si vous passez par Rakuten, il ne vous en coûtera que 249 euros. Une belle promotion à laquelle vous pouvez ajouter un remboursement de 62 euros en Super Points.

Le casque Sony WH-1000XM3 à 243 euros

Le Sony WH-1000XM3 est l’un des meilleurs casques Bluetooth à réduction de bruit active avec le Bose QC 35 II. Mais ce dernier commence à prendre de la bouteille et peu paraître obsolète sur certains points. Sorti à la fin de l’année 2018, le Sony WH-1000XM3 compte plusieurs avantages face à son concurrent. Premièrement, l’application compagnon est beaucoup plus complète et permet de paramétrer finement l’égaliseur et la réduction de bruit active. Deuxièmement, le Sony WH-1000XM3 est équipé d’un port USB-C qui permet de profiter d’une charge rapide. Ces deux points sont suffisamment importants pour le préférer au QC 35 de Bose.

Lancé au prix de 379 euros, le Sony WH-1000XM3 était déjà le meilleur casque Bluetooth à réduction de bruit active du marché. À 243 euros sur Rakuten, il devient une tout simplement une référence quand on voit la prise jack disparaître de plus en plus vite de nos smartphones. Surtout qu’il vient accompagner d’un remboursement de 61 euros en Super Points.

Les Apple AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire à 152 euros

Il devient difficile de se balader dans la rue sans croiser une paire d’AirPods aux oreilles de passants tant ils sont devenus populaires. La recette est pourtant simple, mais terriblement efficace : l’intégration à l’écosystème Apple est parfaite, la connexion sans-fil est efficace et les interactions que l’on peut avoir avec sont bien pensées. Une recette si efficace que pour la deuxième version des AirPods, Apple n’a apporté que peu de changements : une puce permettant une connexion plus rapide aux appareils, une meilleure autonomie en appel et un son de meilleure qualité. Et si vous utilisez un smartphone Android, sachez qu’il est également possible de l’utiliser avec des AirPods.

Les derniers Apple AirPods de 2019 avec boîtier de charge filaire sont en vente au prix de 152 euros sur Rakuten. Un excellent prix auquel il faut ajouter un remboursement de 38 euros en Super Points.

