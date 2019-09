Pendant les French Days, c’est l’occasion parfaite pour s’équiper à petit prix. Vendu en pack avec une enceinte portable et un étui portefeuille, le Huawei P Smart 2019 est actuellement disponible à 179 euros sur Darty et fnac.com. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Vous n’avez pas un gros budget, mais vous voulez tout de même un smartphone qui tient la route ? Ne cherchez plus, le Huawei P Smart 2019 équipé d’un Kirin 710 est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Darty et fnac.com. De plus, il est proposé en pack avec une enceinte portable et un étui portefeuille.

Le Huawei P Smart 2019 en bref

Un design joli et agréable en main

Des performances suffisantes avec le Kirin 710

La prochaine mise à jour Android 10 est confirmée

De plus, l’enceinte portable et l’étui portefeuille sont offerts

Le Huawei P Smart 2019 en détail

Le Huawei P Smart 2019 et le Huawei P Smart « Plus » 2019 sont identiques, esthétiquement parlant. Le design est donc connu, mais reste joli et agréable en main. Les deux smartphones précédemment cités partagent d’ailleurs la même fiche technique, à l’exception du module photo. Si la polyvalence en photo n’est justement pas votre critère principal, le double capteur 13 + 2 mégapixels de l’intéressé suffira amplement pour capturer vos quelques souvenirs de vacances. La qualité est correcte, même s’il ne faut évidemment pas s’attendre à des miracles sur cette gamme de prix — notamment de nuit.

Outre cela, on retrouve des caractéristiques communes pour les deux smartphones : un écran IPS LCD de 6,21 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels de bonne facture, un Kirin 710 épaulé par 3 Go de mémoire vive pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien (même avec quelques jeux peu gourmands en ressources) et une batterie de 3 400 mAh qui lui confère une autonomie se situant dans la moyenne. Pour rassurer les fans de la marque, notez que Huawei a d’ailleurs annoncé qu’il mettra à jour 17 de ses smartphones vers Android 10 Q et le Huawei P Smart 2019 fait évidemment partie de cette liste.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei P Smart 2019.

