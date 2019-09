Pendant les French Days, c’est le moment parfait pour acquérir l’un des smartphones haut de gamme du géant coréen. Le Samsung Galaxy S10e à 449 euros, le S10 à 549 euros ou encore le S10 Plus à 649 euros, vous n’avez plus qu’à faire votre choix. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Lors de sa conférence organisée à San Francisco le 20 février dernier, Samsung a dévoilé les Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus. Au lancement, ces trois smartphones haut de gamme ne convenaient évidemment pas à toutes les bourses, ce pour quoi il est souvent intéressant d’attendre une baisse de prix. Pendant les French Days par exemple, les trois membres de cette famille sont justement en promotion sur Cdiscount, à un prix plutôt alléchant d’ailleurs.

La gamme Galaxy S10 en bref

La nouvelle interface One UI, intuitive et ergonomique

L’écran Dynamic AMOLED de toute beauté

La puissance de la puce Exynos 9820 au quotidien

La photo à l’honneur, même sur le Galaxy S10e

En prenant en compte l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 30 septembre prochain, le Samsung Galaxy S10e passe à 449 euros (au lieu de 759 euros), le Samsung Galaxy S10 à 549 euros (au lieu de 909 euros) et le Samsung Galaxy S10 Plus à 649 euros (au lieu de 1 009 euros).

La gamme Galaxy S10 en détails

Le Samsung Galaxy S10e est le modèle le plus abordable de la gamme, mais aussi le plus compact. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces affichant une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels, un SoC Exynos 9820 avec 6 Go de mémoire vive et une batterie de 3 100 mAh. Du côté de la photo, on retrouve une caméra frontale de 10 mégapixels loger dans le poinçon en haut à droite de l’écran et un module double capteur de 16 + 12 mégapixels à l’arrière du téléphone. Retrouvez notre test complet.

Le Samsung Galaxy S10 est le flagship dit « classique » du constructeur coréen. Il embarque une dalle Dynamic AMOLED de 6,1 pouces (compatible HDR 10+) affichant une définition maximale en Quad HD+. Les bords de l’écran sont d’ailleurs incurvés sur les côtés pour occuper 94% de la surface avant. Ensuite, on retrouve également un SoC Exynos 9820, mais avec 8 Go de mémoire vive, ainsi qu’une batterie de 3 400 mAh. Pour la photo, la même caméra frontale de 10 mégapixels que le S10e est logée dans le poinçon de l’écran. Au dos, c’est en revanche un triple capteur de 12 + 12 + 16 mégapixels qui fait office d’appareil photo principal. Retrouvez notre test complet.

En ce qui concerne le Samsung Galaxy S10 Plus, il s’agit de la version la plus boostée. Il intègre un écran Dynamic AMOLED plus grand de 6,4 pouces (toujours compatible HDR 10+) avec une définition Quad HD+ de 3040 x 1440 pixels et les mêmes bords incurvés que le S10. Le SoC Exynos 9820 est cette fois-ci épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle choisi et la capacité de sa batterie s’élève à 4 100 mAh. La partie photo est identique au S10. Retrouvez notre test complet.

Comment suivre les French Days 2019 ?

Les French Days sont devenus un événement immanquable pour faire de bonnes affaires à la rentrée. Chaque année, les e-commerçants français proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les French Days d’automne 2019 se déroulent du 27 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Retrouvez les dernières offres des French Days 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !