Si vous n’êtes pas convaincus par les nouveautés de l’iPhone 11, profitez des French Days pour obtenir celui de la génération précédente au rabais. Au lieu de 1 155 euros à sa sortie, l’iPhone XS version 64 Go est aujourd’hui disponible à 849 euros sur Rue du Commerce. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Les produits Apple ne sont que très rarement en promotion, ce pour quoi il est souvent intéressant d’attendre les French Days pour s’équiper à moindre coût. Aujourd’hui, on trouve la version 64 Go de l’iPhone XS à 849 euros sur Rue du Commerce, soit une économie de plus de 300 euros sur son prix d’origine.

L’iPhone XS en bref

Un design luxueux

Un écran OLED sublime

Une puissance idéale pour tous les usages

Une grande simplicité pour prendre de belles photos

Au lieu de 1 155 euros à son lancement, l’iPhone XS est aujourd’hui disponible à 849 euros sur Rue du Commerce.

Retrouvez l'iPhone XS 64 Go à 849 euros

L’iPhone XS en détail

Avec l’iPhone XS, on retrouve la patte experte d’Apple dans ce domaine. Le design est extrêmement bien soigné pour proposer un vrai petit bijou, qui plus est très agréable en main avec des boutons bien placés que nos doigts arriveront à atteindre de manière naturelle. On regrettera toujours l’encoche protubérante, même si elle a le mérite d’embarquer la technologie nécessaire à Face ID pour déverrouiller le smartphone. Eh oui, pas de capteur d’empreintes pour l’iPhone. L’écran de 5,8 pouces est d’ailleurs de très bonne facture, merci Apple d’être passé à l’OLED depuis l’iPhone X.

Il est enfin propulsé par la puce A12 Bionic gravée en 7 nm, ce qui lui permet de proposer des performances très élevées au quotidien pour répondre facilement à tous les usages. Vous serez totalement surpris par sa gestion des processus en cache qui permet de lancer un grand nombre d’applications sans avoir à les recharger ensuite, contrairement à Android qui gèle certaines applications en fond. Ensuite, on ne peut qu’apprécier sa facilité consternante à prendre un beau cliché dans TOUS les cas, notamment grâce à sa double stabilisation optique très efficace. Son double capteur couplé à un objectif grand-angle et un téléobjectif avec un zoom x2 est donc largement satisfaisant, même si cela ne fait pas de lui le meilleur photophone du moment.

Une fois de plus, son autonomie n’est pas non plus considérée comme la meilleure, mais force est de constater qu’il y a eu des améliorations en comparaison des anciens modèles. Sa batterie de 2658 mAh lui permet de tenir une journée entière en utilisation normale, voire intensive, mais pas une seconde journée. De plus, la charge sans fil est disponible.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPhone XS.

Comment suivre les French Days 2019 ?

Les French Days sont devenus un événement immanquable pour faire de bonnes affaires à la rentrée. Chaque année, les e-commerçants français proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les French Days d’automne 2019 se déroulent du 27 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Retrouvez les dernières offres des French Days 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !