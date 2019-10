Acheter un flagship de la génération précédente, c’est sans aucun doute la meilleure façon pour bien s’équiper à petit prix. Pour preuve, le Sony Xperia XZ3 est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Rue du Commerce, soit une réduction de 50% par rapport à son prix initial.

À son lancement l’année dernière, il faut avouer que le Sony Xperia XZ3 était vendu un poil trop cher. Pour 799 euros, il a clairement eu du mal à s’imposer face à une concurrence impitoyable. Il ne manque pourtant pas de bons arguments avec son écran OLED magnifique, son Snapdragon 845 ou encore son mono capteur photo de 19 mégapixels capable de filmer en 4K à 60 images par seconde. Mais force est de constater qu’il atteint aujourd’hui un prix bien plus acceptable.

Le Sony Xperia XZ3 en bref

Son écran OLED sublime

Un Snapdragon 845 pour des performances au top

Une partie photo/vidéo convaincante pour un smartphone de fin 2018

Grâce à une vente flash, le Sony Xperia XZ3 est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Rue du Commerce. Pour rappel, il a été commercialisé à 799 euros le jour de sa sortie, ce qui représente une économie de 400 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Sony Xperia XZ3 à 399 euros

Le Sony Xperia XZ3 en détail

Si vous n’êtes pas convaincu par le Xperia 1 et son écran au format 21:9, l’ancien fleuron japonais reste encore une excellente alternative en 2019, d’autant plus à ce prix. Le Sony Xperia XZ3 embarque une excellente dalle OLED de 6 pouces affichant une définition Quad HD de 2880 × 1440 pixels. Avec des contrastes parfaits, des couleurs riches et une luminosité maximale excellente, votre rétine trouvera le résultat tout simplement sublime.

En fin d’année 2019, Sony ne pouvait évidemment pas équiper son smartphone du dernier SoC Qualcomm actuellement disponible, on trouve en revanche le top de la saison dernière avec le Snapdragon 845 (ici épaulé par 4 Go de mémoire vive). Cela reste une configuration qui confère des performances encore très élevées aujourd’hui. Les jeux gourmands n’ont aucun mal à tourner avec les graphismes au maximum. L’expérience utilisateur est sans surprise parfaitement fluide au quotidien également. L’interface Xperia UI basée sur Android 9.0 Pie est par ailleurs très agréable à utiliser, notamment grâce à quelques fonctionnalités pratiques comme la détection latérale — un accès à des raccourcis en tapotant deux fois sur l’extrémité gauche ou droite de l’écran.

Sa partie photo n’est également pas en reste avec son mono capteur 19 mégapixels. Ce dernier s’adapte facilement à toutes les situations, où les couleurs et la finesse des détails sont, dans la grande majorité des cas, un régal pour l’œil. De nuit, c’est moins bien, mais le bruit est très bien géré pour un résultat final clairement exploitable. De plus, le Xperia XZ3 offre la possibilité de filmer en 4K à 60 images par seconde, avec même un mode ralenti qui permet de prendre des vidéos à 960 images par seconde en HD et Full HD. Ceci étant dit, il n’apporte en revanche pas la polyvalence des smartphones de la fournée 2019.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Sony Xperia XZ3.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Si vous souhaitez découvrir d’autres références du constructeur japonais, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones Sony.