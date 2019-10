Le Xiaomi Mi 8 Lite est un bon compromis pour les petites bourses qui souhaitent acquérir un smartphone pas cher avec un bon rapport qualité/prix. Sur Cdiscount, il est aujourd’hui disponible dans sa version 128 Go à 169 euros seulement, soit une économie de 150 euros sur son prix d’origine.

Modèle allégé du Xiaomi Mi 8, il n’embarque évidemment pas la même fiche technique que l’ancien fleuron chinois. Pourtant, cela n’empêche pas cette version Lite de proposer de bons arguments, surtout à ce prix inédit. Son design est plutôt joli, ses performances sont satisfaisantes grâce à son Snapdragon 660 et l’autonomie se situe dans la moyenne pour largement tenir la journée. De plus, il propose un port USB-C, ce qui est encore rare en 2019 sur cette gamme de prix.

Le Xiaomi Mi 8 Lite en bref

Son design similaire au Mi 8 avec une encoche plus discrète

Ses performances satisfaisantes au quotidien

Son port USB-C

En prenant en compte l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 31 octobre prochain, la version 128 Go du Xiaomi Mi 8 Lite est aujourd’hui disponible à 169 euros sur Cdiscount. Une belle offre, surtout quand certaines enseignes continuent de le vendre au prix fort de 319 euros.

Le Xiaomi Mi 8 Lite en détail

Le Xiaomi Mi 8 Lite possède un design assez similaire à l’ancien flagship du constructeur chinois, à l’exception bien sûr de l’encoche qui se veut résolument plus discrète grâce à sa forme plus contenue. Il intègre un écran IPS LCD de 6,26 pouces affichant une définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels qui tire un peu trop vers le bleu par défaut malheureusement, mais qui reste de bonne facture pour cette gamme de prix. De plus, c’est tout à fait ajustable depuis les paramètres du téléphone grâce aux nombreuses personnalisations offertes par MIUI.

Il est enfin propulsé par un Snapdragon 660 et 4 Go de mémoire vive. Une configuration qui s’était installée sur de nombreux smartphones milieu de gamme en 2018 et qui est d’ailleurs toujours d’actualité en 2019 pour proposer une expérience utilisateur fluide au quotidien. Elle pourra même faire tourner quelques jeux 3D du Play Store. Enfin, le Mi 8 Lite possède une autonomie qui se situe dans la moyenne avec sa batterie de 3 350 mAh et propose un système de recharge via USB-C.

Du côté de la photo, ce n’est clairement pas le meilleur de sa catégorie, mais son double capteur principal de 12 + 5 mégapixels et sa caméra frontale de 24 mégapixels offrent des résultats très satisfaisants quand les bonnes conditions sont réunies.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test détaillé du Xiaomi Mi 8 Lite.

