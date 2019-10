Mignon, compact et puissant sont les mots qui définissent le mieux le Samsung Galaxy S10e. Aujourd’hui, on peut toutefois rajouter l’adjectif « abordable » parmi cette liste puisque le smartphone coréen est exceptionnellement proposé à 499 euros sur Cdiscount.

Le Samsung Galaxy S10e fait partie des smartphones haut de gamme du géant coréen. Il a la particularité d’être compact grâce à son écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces seulement. En revanche, ne le jugez pas par son aspect tout mignon, car il propose la même puissance que ses aînés avec la puce Exynos 9820, ici épaulée par 6 Go de mémoire vive. Ce n’est pas tout ! Son appareil photo est convaincant, notamment grâce à un mode ultra grand-angle efficace, et l’interface One UI est tout simplement un régal à utiliser au quotidien. Bref, on recommande.

Le Samsung Galaxy S10e en bref

Un format compact agréable en main

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Son double capteur photo convaincant

L’interface One UI

En cumulant la remise exceptionnelle de Cdiscount et l’ODR de 150 euros mise en place par le constructeur coréen jusqu’au 3 novembre prochain, le Samsung Galaxy S10e s’affiche aujourd’hui à 499 euros, contre 759 euros à sa sortie. Cette offre permet d’économiser 260 euros, soit 33% de réduction sur le prix d’origine du téléphone.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e à 499 €

Le Samsung Galaxy S10e en détail

Le Samsung Galaxy S10e est le smartphone compact de la série Galaxy 10 du constructeur coréen. Avec son look borderless et sa petite diagonale de 5,8 pouces, il tient agréablement en main et c’est bien là son meilleur atout face aux autres membres de sa famille. Il ne dépassera pas non plus de votre poche. Avec l’interface One UI, tout est d’ailleurs facilement accessible à portée de pouce pour apprécier pleinement l’expérience utilisateur.

Au niveau des performances, il n’a rien à envier à ses aînés en intégrant la même puce Exynos 9820. Cette dernière est accompagnée par 6 Go de mémoire vive pour assurer une fluidité parfaite au quotidien, même avec des jeux gourmands tels que Fortnite ou PUBG. On peut néanmoins facilement critiquer sa faible autonomie. En effet, sa batterie de 3 100 mAh lui permet de tenir une journée entière, mais pas plus.

Pour finir en beauté, le Galaxy S10e est en revanche un bon photophone. Alors oui, on ne retrouve pas la même polyvalence que sur les S10 et S10 Plus, mais son double capteur 12 + 16 mégapixels fournit d’ores et déjà des résultats convaincants avec une qualité d’images très satisfaisante, d’autant plus que son mode ultra grand-angle est super efficace en minimisant grandement les distorsions.

Pour en découvrir davantage, nous vous invitons à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Si vous souhaitez découvrir d’autres références du constructeur coréen, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones Samsung.