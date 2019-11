Article sponsorisé par Gearbest

Premier smartphone à embarquer 5 capteurs photos, le Xiaomi Mi Note 10 pointe le bout de son nez en France. Mieux, il est déjà disponible via l'importation chez Gearbest.

Avec 5 capteurs, dont une caméra de 108 mégapixels, on peut le dire sans détour, Xiaomi n’a pas lésiné sur la photographie pour son Mi Note 10. S’il faut attendre le 18 novembre prochain pour pouvoir mettre la main sur le téléphone, sachez qu’il est déjà disponible chez Gearbest.

Ainsi vous pouvez commander dès à présent le Xiaomi Mi Note 10 (en version 6 + 128 Go), dans trois coloris différents : noir, blanc, vert profond sur Gearbest au prix de 552,67 euros.

Le premier smartphone avec 5 capteurs photo

Avec le Mi Note 10, on sent la volonté de Xiaomi de proposer une nouvelle gamme de smartphones, tant son design tranche avec celui de ses prédécesseurs. Mais c’est surtout du côté de la photographie que le Mi Note 10 se démarque. Comme on vous le disait plus tôt, il embarque un module composé de cinq capteurs, dont un principal de 108 mégapixels. Sous l’écran AMOLED de 6,47 pouces, on déniche un SoC Snapdragon 730G, 6 à 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et une grosse batterie de 5 260 mAh.

Le Xiaomi Mi Note 10 est déjà disponible chez Gearbest à 552 €

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Dans le même temps, Gearbest propose d’autres bons plans :

La trottinette électrique Xiaomi M365 Scooter à 308 euros (livraison rapide)

Le meilleur rapport qualité/prix en matière de trottinette électrique affiche une fois de plus un prix plus qu’intéressant chez Gearbest. La Xiaomi M365 Scooter bénéficie non seulement d’une autonomie de 30 km, d’une vitesse de pointe 20 km/h et d’un système de freinage E-ABS, mais elle est également étanche avec sa norme IP54. La trottinette idéale lorsque la météo n’est plus votre alliée.

La trottinette M365 Scooter est vendue au prix de 308,05 euros sur Gearbest. Étant expédiée depuis un entrepôt polonais, la trottinette devrait arriver chez vous en une petite semaine.

La trottinette électrique Xiaomi M365 Scooter à 308 euros

Le Xiaomi Mi 9T Pro (6 + 128 Go) à 316 euros avec le code GBM9TPRO6

Dans la grande famille des Mi 9, on aimerait le Xiaomi Mi 9T Pro. Arrivé dans nos vertes contrées durant l’été, le Mi 9T Pro offre d’excellentes performances en jeu, grâce à son SoC Snapdragon 855 . À la rédaction, nous avons également constaté que le smartphone disposait toujours de l’autonomie monstre de son prédécesseur, le Xiaomi Mi 9T, avec sa batterie de 4 000 mAh qui gère efficacement la puissance du processeur. Xiaomi a opté pour un un châssis au design original qui entoure un écran AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces.

Vendu en temps normal au prix de 389 euros, le Xiaomi Mi 9T Pro (6 + 128 Go, en noir) passe au tarif de 316,21 euros sur Gearbest en entrant le code GBM9TPRO6 au moment de payer.

Le Xiaomi Mi 9T Pro (6 + 128 Go) à 316 euros avec le code GBM9TPRO6