Le Xiaomi Redmi Note 8 possède d’ores et déjà un rapport qualité/prix très, très intéressant, mais avec une réduction, c’est encore mieux ! Le successeur de l’excellent Redmi Note 7 est disponible à 168 euros sur Amazon, dans sa version 4+64 Go.

Le Xiaomi Redmi Note 8 et le Xiaomi Redmi Note 8T sont les mêmes smartphones. La version classique fait néanmoins l’impasse sur une puce NFC (compatible Google Pay) et le chargeur de 18 W. Pour le reste, ils partagent exactement la même fiche technique. Si vous êtes prêts à faire ce « sacrifice », vous économiserez plus de 30 euros par rapport au 8T.

Le Xiaomi Redmi Note 8 en bref

La polyvalence de son quadruple capteur photo, pour ce prix

Les performances de son Snapdragon 665 pour jouer aux jeux 3D

L’autonomie très confortable grâce à sa batterie de 4 000 mAh

La version 4+64 Go du Xiaomi Redmi Note 8 est aujourd’hui disponible à 168 euros sur Amazon.

Le Xiaomi Redmi Note 8 en détail

Comme dit précédemment, le Xiaomi Redmi Note 8 est quasi similaire au 8T, mais bien différent de la version « Pro ». Le design est en revanche presque identique pour les trois modèles. On retrouve une encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure de l’écran IPS LCD qui affiche une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Le menton du Note 8 Pro est toutefois moins prononcé, le 8 et le 8T doivent en effet faire de la place pour arborer le logo de la marque.

Au dos, le module photo accueille deux capteurs de plus que son prédécesseur. Il est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels utilisant la technique du pixel binning, accompagné par d’une triplette de 8 + 2 + 2 mégapixels. Pour son prix, il apporte une polyvalence très appréciée, en passant par le mode ultra grand-angle, portrait ou macro.

Pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien, le Xiaomi Redmi Note 8 peut aveuglement compter sur son Snapdragon 665 performant, une puce que l’on retrouve également sur le Xiaomi Mi A3 et qui a déjà fait ses preuves, notamment sur les jeux 3D. Enfin, son autonomie est également excellente grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre prise en main du Xiaomi Redmi Note 8T. Oui, rappelle-toi. Le 8 et le 8T sont les mêmes smartphones.

