Après le Redmi Note 8 Pro, le constructeur chinois est revenu sur le devant de la scène avec une nouvelle déclinaison plus abordable, mais tout aussi intéressante : le Xiaomi Redmi Note 8T. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Au début de l’année, l’excellent Redmi Note 7 avait marqué les esprits en proposant une belle montée en gamme par rapport à l’ancien modèle, tout en continuant d’ailleurs à afficher un rapport qualité/prix défiant toute concurrence. Xiaomi souhaite aujourd’hui réitérer la chose avec son Redmi Note 8T proposé à 199 euros pour le lancement, une déclinaison plus abordable que la version Pro sortie peu de temps avant, disponible en exclusivité sur Amazon à 249 euros.

Il existe bien une version classique du smartphone chinois, mais elle est avant tout destinée au marché chinois. Le 8T s’adapte quant à lui plus au marché européen, en intégrant notamment une puce NFC (compatible Google Pay) et un chargeur de 18 W inclus dans la boîte. Pour le reste, il partage exactement la même fiche technique.

Tout d’abord, le design reprend globalement les codes instaurés par son prédécesseur avec un écran (ici Full HD+ de 6,3 pouces) coupé par une encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure et des bordures toujours aussi prononcées, surtout avec le menton qui accueille le logo « Redmi ». À l’arrière, on retrouve le module photo, le capteur d’empreintes digitales et une belle surface en verre Gorilla Glass 5.

Ensuite, il propose une petite montée en puissance grâce au Snapdragon 665, mais aussi une meilleure partie photo avec ses 4 capteurs au dos. La configuration 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels promet sur le papier d’apporter une polyvalence très appréciée, d’autant plus pour un smartphone à moins de 200 euros. Pour l’autonomie, Xiaomi continue de parier sur une batterie de 4 000 mAh. De plus, le port USB-C est toujours de la partie, ainsi que la compatibilité charge rapide, cette fois-ci jusqu’à 18 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi Redmi Note 8T.

La meilleure offre

Le Xiaomi Redmi Note 8T est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Cdiscount, uniquement en version 64 Go + 4 Go de RAM. Un lancement plus intéressant que le Redmi Note 7 donc, lui qui était proposé au même prix pour le modèle 32 Go + 3 Go de RAM.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8T à 199 euros

Les meilleurs prix

Si les prix peuvent être plus intéressants par le biais de l’importation, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais une simple garantie liée au vendeur à l’étranger (selon les cas). Pour cela, nous vous conseillons de toujours effectuer vos achats avec PayPal. La plateforme permet en effet de faciliter le remboursement en cas de litige.