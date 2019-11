À son lancement, le prix élevé du Samsung Galaxy A80 le mettait face aux smartphones premium malgré son positionnement milieu de gamme. Aujourd’hui, une réduction de plus de 200 euros lui permet d’entrer en concurrence avec des smartphones de sa trempe, comme le Google Pixel 3a XL ou le Honor 20 Pro par exemple. Retrouvez les détails ci-dessous.

Le Samsung Galaxy A80 est un excellent smartphone. Il se distingue par son design totalement borderless, ses performances à cheval entre le S8 et le S9, et surtout sa solution photographique rotative qui permet d’utiliser l’appareil photo aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Cependant, il avait un seul défaut à sa sortie : son prix. Mieux vaut tard que jamais, il se rattrape aujourd’hui en étant proposé avec une réduction de plus de 200 euros.

Le Samsung Galaxy A80 en bref

Son design totalement borderless

Un module photo rotatif, surprenant et efficace

Sa puissance comprise entre le S8 et le S9

Une autonomie confortable (compatible charge rapide jusqu’à 25 W)

Le Samsung Galaxy A80 est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Electro Dépôt, contre 659 euros habituellement. Le smartphone est disponible en trois coloris : noir, or et argent.

Retrouvez le Samsung Galaxy A80 (noir) à 449 € sur Electro Dépôt

Le Samsung Galaxy A80 en détail

Le Samsung Galaxy A80 occupe actuellement le haut du panier des smartphones de la gamme Galaxy A. Il a la particularité de se rapprocher bien plus d’une expérience premium que les autres membres de sa famille, même s’il est lui aussi considéré comme un smartphone milieu de gamme. Son design totalement borderless et dépourvu d’encoche (ou de bulle) confirme d’ailleurs son positionnement initial.

Pour éviter de percer l’écran Super AMOLED de 6,7 pouces, le géant coréen a eu recourt à un module photo rotatif — un peu à la manière du Zenfone 6. L’avantage ? Utiliser le même appareil photo à l’avant et à l’arrière. Résultat ? Son double capteur 48 + 8 mégapixels (accompagné d’un troisième pour le mode portrait) prend de beaux clichés lorsque les bonnes conditions sont réunies. Le mode HDR est par ailleurs excellent et sa polyvalence fortement appréciée (zoom, ultra grand-angle, etc.).

En ce qui concerne les performances, il a la particularité d’embarquer un Snapdragon 730 épaulé par 8 Go de mémoire vive, et non pas un Exynos comme c’est souvent le cas chez Samsung. Cette configuration n’est peut-être pas à la hauteur des fleurons d’aujourd’hui, mais cela ne l’empêche pas de proposer une expérience utilisateur parfaitement fluide sous One UI (une interface plus qu’agréable à utiliser sur un smartphone grand format comme celui-là) et de faire tourner un bon nombre de jeux gourmands. Pour avoir un ordre d’idée, sa puissance se situe entre celle du Galaxy S8 et du Galaxy S9.

Enfin, sa batterie de 3 700 mAh offre au smartphone coréen une autonomie qui se situe dans la moyenne, à savoir un jour d’utilisation. Il est également compatible avec la charge rapide jusqu’à 25 W afin de récupérer 50% en 30 minutes seulement.

Retrouvez le Samsung Galaxy A80 à 449 € sur Electro Dépôt

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A80.

