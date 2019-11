Si vous recherchez un smartphone à moins de 200 euros pour ce Black Friday, le Huawei P Smart 2019 est surement ce qu’il vous faut. Il est disponible chez Darty et à la Fnac pour 159 euros au lieu de 219 !

Le monde des smartphones à bas prix a clairement vécu un coup de boost ces dernières années avec des produits devenant très intéressants pour le portefeuille et pour l’utilisateur. Le Huawei P Smart 2019 en est l’un des très bons exemple. Durant cette Black Week, il est disponible pour seulement 159 euros chez divers commerçants au lieu de 219 euros !

Le Huawei P Smart 2019 en bref

Un design réussi

Un très bon écran

Des photos de qualité pour son prix

Le Huawei P Smart 2019 est disponible en bleu ou en noir à 159 euros au lieu de 219 euros à la Fnac et chez Darty.

Retrouvez le Huawei P Smart 2019 à seulement 159 euros à la Fnac

Retrouvez le Huawei P Smart 2019 à seulement 159 euros chez Darty

Le Huawei P Smart 2019 en détail

Avec ce P Smart 2019, Huawei avait mis le paquet pour proposer un rapport qualité/prix presque parfait. Son design s’inscrit clairement dans la tendance du marché, avec une encoche en forme de goutte d’eau en haut de l’écran et un dos en plastique qui, à première vue, peut passer pour du verre.

Cet écran est d’ailleurs son plus grand atout, d’une taille de 6,21 pouces avec une définition de 2340 par 1080 pixels sur un ratio 19:9. La dalle reste de l’IPS LCD et non de l’OLED mais à ce prix-là, il est presque impossible de trouver mieux.

Avec son processeur Kirin 710 et ses 3 Go de mémoire vive, une utilisation normale sera fluide et sans accroc. Certains jeux 3D tourneront même sans aucun problèmes pour passer le temps dans les transports en commun.

Contrairement à de nombreux smartphones de sa catégorie, ce P Smart 2019 s’en sort plutôt bien en photo avec des clichés naturels qui satisferont le plus grand nombre, attention tout de même en basse luminosité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet !

Retrouvez le Huawei P Smart 2019 à seulement 159 euros à la Fnac

Retrouvez le Huawei P Smart 2019 à seulement 159 euros chez Darty