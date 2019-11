Le Samsung Galaxy S10e est la version « économe » du Galaxy S10, mais il n’a clairement pas à rougir car c’est un excellent smartphone. Pour le Black Friday, Cdiscount le propose à 449 euros au lieu de 759 !

Annoncé en même temps que le Samsung Galaxy S10 et S10 Plus, le Galaxy S10e est une version « économe » (le « e » voulant dire Essential) du flagship coréen mais sans pour autant perdre beaucoup de fonctionnalités qu’ont ses grands frères. Sorti au prix de 759 euros dans sa version 128 Go, il est disponible chez Cdiscount pour le Black Friday à seulement 449 euros. Un rapport qualité-prix très difficile à égaler.

Le Samsung Galaxy S10e en bref

Un smartphone compact

Le même processeur que les Galaxy S10 et S10 Plus

Un bon double capteur photo

Le Samsung Galaxy S10e en détail

Lors de la sortie des trois frères Galaxy S10, il était déjà le meilleur rapport qualité-prix, il l’est encore plus avec cette promotion. Son design n’est pas tout à fait la hauteur du S10 classique et S10 Plus, dans la mesure ou il n’adopte pas les bordures incurvées, mais n’est pas mauvais pour autant. Samsung a très bien fait son travail pour faire de ce smartphone un produit bien construit et très joli grâce notamment à l’écran poinçonné et son dos en verre.

L’écran AMOLED avec une définition Full HD+ est le gros point fort du smartphone. Samsung s’impose encore comme l’expert des écrans OLED et bien qu’il ne soit pas Quad HD+ comme ses grands frères, l’écran du S10e reste un excellent élève.

Son double capteur photo est aussi un bon point, il a quelques carences au niveau du mode portrait mais le reste est vraiment satisfaisant, à l’avant comme l’arrière.

Son processeur Exynos 9820 lui permet d’être un smartphone puissant qui ne sera que très peu mis en défaut avec une utilisation intensive. Là où il est en difficulté, c’est sur l’autonomie qui est son gros talon d’Achille, il peut arriver qu’il ne tienne pas la journée alors n’oubliez pas votre chargeur USB-C !

Si vous voulez plus d’informations sur ce très bon smartphone, rendez-vous sur notre test complet !

