Dans la famille des smartphones aux alentours de 400 euros, le Galaxy A70 fait figure de géant avec son écran AMOLED de 6,7 pouces. Pour le Cyber Monday, le voilà une centaine d’euro moins cher à 299 euros chez Rue du Commerce.

Déjà soldé durant le Black Friday aux alentours de 360 euros, le Samsung Galaxy A70 vient de connaître une nouvelle baisse en ce Cyber Monday. Désormais accessible à 299 euros chez Rue du Commerce, c’est une réduction de plus de 100 euros sur son tarif de base.

Le Samsung Galaxy A70 en bref

Un écran AMOLED FHD+ de bonne taille

Batterie de 4500 mAh pour une autonomie gigantesque

Interface One UI extrêmement agréable

À l’occasion du Cyber Monday, Rue du Commerce nous propose de découvrir le Galaxy A70 128 Go à 299 euros.

Le Samsung Galaxy A70 en détail

En matière de smartphones, Samsung reste encore une valeur sûre que ce soit pour ses terminaux haut de gamme ou bien ses références plus modestes. Le Galaxy A70 contient tout le savoir-faire de la marque Coréenne et propose des prestations extrêmement intéressantes pour un téléphone aux alentours de 400 euros. Alors autant vous dire qu’à 299 euros à l’occasion du Cyber Monday, cela devient une excellente affaire.

L’un des points forts de ce Galaxy A70 demeure incontestablement sa gigantesque dalle AMOLED de 6,7 pouces à la définition de 2400 x 1080 pixels soit 393 ppp. Un écran de très bonne qualité qui délivrera une qualité d’image extrêmement satisfaisante. On retrouve en plus l’interface One UI toujours aussi agréable à utiliser.

Propulsé par un Snapdragon 675 cadencé à 2 GHZ et suppléé par 6 Go de mémoire vive, ce terminal s’avère parfait pour une utilisation classique, et ne pêchera que sur les jeux 3D les plus gourmands. Il peut en revanche compter sur une batterie de 4500 mAh lui assurant une autonomie de près de deux jours dans le cadre d’un usage courant.

