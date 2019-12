Si vous recherchez le smartphone avec le meilleur rapport qualité/prix, il y a le Xiaomi Redmi Note 8. Oui, mais il y a aussi le Realme 5 Pro. La version 128 Go du smartphone chinois est aujourd’hui disponible à 183 euros sur Cdiscount en deux coloris : bleu et vert.

Le Realme 5 Pro est la réponse au Xiaomi Redmi Note 8(T). À vrai dire, les deux smartphones partagent une fiche technique quasi similaire, pour un prix quasi identique. Cependant, le terminal de chez Realme possède quelques arguments en sa faveur, notamment sa compatibilité avec la charge rapide VOOC Flash Charge 3.0 d’Oppo qui permet de récupérer plus de 50 % de batterie en 30 minutes.

Le Realme 5 Pro en bref

Son rapport qualité/prix tout aussi intéressant qu’un Redmi Note 8(T)

Son quadruple capteur, dont le Sony IMX586 de 48 mégapixels

Sa compatibilité avec la charge rapide VOOC Flash

Au lieu de 199 euros, la version 128 Go du Realme 5 Pro s’affiche aujourd’hui à 183 euros sur Cdiscount, en deux coloris : bleu et vert.

Retrouvez le Realme 5 Pro (bleu) à 183 € sur Cdiscount

Retrouvez le Realme 5 Pro (vert) à 183 € sur Cdiscount

Le Realme 5 Pro en détail

Son design, de face le Realme 5 Pro, ressemble beaucoup à un smartphone OnePlus, notamment aux 6T, 7 et 7T avec cette encoche en forme de goutte d’eau particulièrement reconnaissable. Son écran est totalement borderless, il s’étend sur une diagonale de 6,3 pouces et affiche une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Au dos, on retrouve un peu plus de fantaisie avec un effet cristal assez saisissant.

Pour concurrencer le Xiaomi Redmi Note 8(T), sa fiche technique se doit forcément d’attirer l’attention. Tout d’abord, il s’équipe d’un Snapdragon 712 épaulé par 4 Go de mémoire vive pour assurer une expérience utilisateur parfaitement fluide, mais ce n’est pas tout. Il intègre également le mode HyperBoost 2.0 pour booster les performances du smartphone en jeu. Il propose ensuite une solution photographique comparable à son rival en embarquant pas moins de 4 capteurs, dont le Sony IMX586 de 48 mégapixels qui utilise la technique du pixel binning. Sur le papier, qualité et polyvalence devraient être au rendez-vous.

Enfin, si Realme peut bien faire du mal à Redmi, c’est bien au niveau de l’autonomie. En effet, la gamme Redmi Note est réputée pour son endurance hors du commun, ce pour quoi le Realme 5 Pro intègre aujourd’hui une grosse batterie de 4 035 mAh associé à un système de charge rapide diablement efficace : le VOOC Flash Charge 3.0. Concrètement, vous pouvez récupérer plus de 50 % de batterie en moins de 30 minutes.

Retrouvez le Realme 5 Pro (bleu) à 183 € sur Cdiscount

Retrouvez le Realme 5 Pro (vert) à 183 € sur Cdiscount

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références sur la même tranche de prix, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.