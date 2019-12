Le Xiaomi Mi 9 est un flagship qui n’a rien à envier à la concurrence, surtout quand il est proposé au prix d’un smartphone milieu de gamme. L’excellent smartphone chinois est aujourd’hui disponible sur Cdiscount à 269 euros seulement, via ODR.

Snapdragon 855, triple capteur photo, écran Super AMOLED, charge rapide et sans fil, le Xiaomi Mi 9 possède (presque) tous les éléments dignes des smartphones les plus haut de gamme du marché, à l’exception de la certification IP. Va-t-on réellement lui reprocher pour moins de 270 euros ?

Le Xiaomi Mi 9 en bref

L’écran Super AMOLED (fabriqué par Samsung)

La puissance du Snapdragon 855

La qualité et la polyvalence de son appareil photo

Sa compatibilité avec la charge sans fil

Au lieu de 499 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 9 est revient aujourd’hui à 269 euros sur Cdiscount après avoir reçu le remboursement de 50 euros via l’ODR disponible jusqu’au 31 décembre 2019.

Le Xiaomi Mi 9 en détail

Le Xiaomi Mi 9 a été le premier smartphone en France à intégrer le Snapdragon 855, la puce haut de gamme de chez Qualcomm. Elle fait partie des solutions les plus puissantes de la sphère Android, juste derrière le récent Snapdragon 855+. Que ce soit avec les jeux gourmands ou l’expérience utilisateur en elle-même, le résultat sera toujours fluide donc.

Dans le but de se rapprocher le plus possible d’une expérience premium, le fleuron chinois tient également à faire comme les plus grands du marché en proposant un module triple capteur pour sa partie photo. Avec une configuration 48 + 16 + 12 mégapixels, il atteint le résultat d’un P30 Pro ou d’un Galaxy S10, mais il parvient tout de même à capturer des clichés d’une très bonne qualité. Les quelques soucis en basse lumière peuvent être regrettables, mais le smartphone chinois se rattrape avec une bonne polyvalence, où le mode ultra grand-angle et le zoom x2 sans perte sont d’ailleurs plutôt surprenants.

On continue avec un bel écran Super AMOLED de 6,39 pouces, mais il va néanmoins décevoir sur un point : l’autonomie. Sa batterie de 3 300 mAh suffit pour tenir du matin au soir, mais c’est tout. Heureusement que son système de charge rapide est suffisamment efficace pour récupérer 50 % en une trentaine de minutes. Il est également compatible avec la charge sans fil jusqu’à 20 W, mais le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. Il est vendu séparément pour une cinquantaine d’euros environ.

