À moins de 130 euros, le Redmi Note 8 est un smartphone immanquable

Cette semaine, le prix du Redmi Note 8 est de 128 euros grâce à un code promo sur Gearbest. Une excellente affaire qui ne vient pas seule, puisque le OnePlus 7T et la barre de son de Xiaomi sont également en promotion.

Juste à temps pour le week-end, retrouvez notre sélection des meilleurs bons plans qu’il est possible de faire sur Gearbest.

Le Redmi Note 8 32 Go à 128 euros

Après un Redmi Note 7 réussi, Xiaomi transforme une nouvelle fois l’essai avec le Redmi Note 8. L’objectif de ce smartphone est le suivant : répondre à (presque) tous les besoins des utilisateurs, mais avec un prix contenu. Pour y parvenir, le Redmi Note 8 affiche des caractéristiques très correctes compte tenu du prix de vente : le SoC Snapdragon 665 s’en tire encore bien à l’usage, et la batterie de 4 000 mAh permet une utilisation confortable de deux jours. Mais là où le Redmi Note 8 étonne, c’est sur la photo : sa quadruple caméra arrière est capable de prendre de très belles images, même lorsque les conditions lumineuses ne sont pas très bonnes. C’est très rare sur des smartphones vendus à ce prix.

Le Redmi Note 8 était déjà l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché lorsqu’il était encore affiché à 200 euros. Ici en promotion à 128 euros dans sa version 32 Go avec le code GBNOTE803, il devient une référence incontournable pour quiconque à la recherche d’un nouveau smartphone abordable. Certes, la capacité de stockage est un peu petite, mais elle peut être étendue grâce à une carte microSD.

Retrouvez le Redmi Note 8 à 128 euros GBNOTE803

Le OnePlus 7T 256 Go à 485 euros

Dans un tout autre registre, le OnePlus 7T est lui aussi un smartphone marquant de 2019. Notamment parce qu’il est l’un des téléphones Android les plus fluides, et ce pour deux raisons. La première, c’est l’écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. La deuxième, c’est l’interface OxygenOS couplée au processeur Snapdragon 855+ qui propose des animations soignées et fluides. Le tout fait du OnePlus 7T un excellent représentant d’Android face à iOS au niveau du software.

Ici proposé dans sa version 256 Go, le OnePlus 7T est affiché au prix de 485 euros sur Gearbest grâce au code GBOP7TG8256.

Retrouvez le OnePlus 7T 256 Go à 485 euros GBOP7TG8256

La barre de son Xiaomi à 109 euros

Vous venez d’investir dans une belle télévision 4K OLED, mais vous avez négligé la partie sonore ? La barre de son Xiaomi 33″ est un équipement à l’excellent rapport qualité-prix, capable de fournir un son puissant et de bonne qualité. Certes, elle ne remplacera pas un véritable home cinéma en 5.1, mais son encombrement réduit lui permet de loger discrètement sous une télévision. Son design rappelle d’ailleurs celui des produits Nest de Google, pour une intégration transparente dans votre intérieur.

Le temps d'une vente flash, cette barre de son Xiaomi est affichée au prix de 109 euros.