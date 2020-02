Xiaomi Redmi Note 7 et Note 8 Pro : grosse réduction grâce à notre code promo

On continue les remises exclusives pour nos lecteurs et lectrices, mais cette fois-ci du côté de Xiaomi. Le légendaire Redmi Note 7 passe sous les 140 euros et le Redmi Note 8 Pro bénéficie d'une réduction de plus de 30 euros sur son prix d'origine. Lequel allez-vous choisir ?

Déjà abordables à la base, les smartphones Xiaomi le sont encore plus grâce à notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE via Acheter sur Google. On vous aujourd’hui offre la possibilité d’obtenir 13 % de remise supplémentaire – jusqu’à un maximum de 100 euros de réduction – en plus des promotions actuellement en cours.

Voici les offres en un clin d’œil :

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, aujourd’hui spécialement réservées à nos lecteurs et lectrices.

Xiaomi Redmi Note 7

Encore aujourd’hui, le Xiaomi Redmi Note 7 propose l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché. Il commence par intégrer un Snapdragon 660 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Une configuration honorable qui lui permet d’apporter une expérience utilisateur fluide en toutes circonstances, ainsi que la possibilité de lire quelques jeux gourmands.

Il offre par ailleurs une autonomie considérable grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Du côté de la photo, il n’a pas à rougir de ses capacités pour son petit prix. Son double capteur de 48 + 5 mégapixels est capable de prendre des clichés très réussis dans la majorité des situations (merci la technique du pixel binning), même si l’on regrette légèrement le manque de polyvalence.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Xiaomi Redmi Note 7.

En bref

Le rapport qualité/prix

L’autonomie avec un grand A

La partie photo convaincante pour son prix

Au lieu de 199 euros à son lancement, la version 32 Go du Xiaomi Redmi Note 7 est aujourd’hui disponible à 159 euros avec Acheter sur Google, puis passe à 138 euros grâce à notre code exclusif FRANDROIDMOBILE.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est un smartphone incroyablement puissant pour son prix. Il embarque la puce Helio G90T, un processeur orienté gaming aussi puissant sur le papier que dans les faits. Pour avoir un ordre d’idée, le SoC de Mediatek promet une puissance de calcul supérieure à celle du Snapdragon 730 qui équipe actuellement le Xiaomi Mi 9T. C’est tout simplement le meilleur rapport performances/prix du marché. Il est également très autonomie avec sa batterie de 4 500 mAh et apporte tout la polyvalence recherchée en photo grâce à son module quadruple capteur.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à litre notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

En bref

Une puissance étonnante pour son prix

Avec une autonomie confortable

Et une polyvalence en photo

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est aujourd’hui disponible à 249 euros avec Acheter sur Google, puis passe à 216 euros grâce à notre code exclusif FRANDROIDMOBILE.

