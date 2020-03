Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL sont enfin vendus à un prix raisonnable

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL ont eu du mal à séduire les utilisateurs et utilisatrices à leur sortie. Si ce n’était qu’un problème de positionnement tarifaire, vous serez ravis d’apprendre que les fleurons de Google profitent aujourd’hui de remises allant jusqu’à 150 euros sur Boulanger, Darty et fnac.com.

On ne peut pas dire que les Pixel 4 et Pixel 4 XL étaient vendus trop chers à leur sortie, car ils étaient déjà commercialisés à un tarif moindre que les anciens modèles. Cependant, il faut avouer qu’il a été dur pour Google de faire mieux — en tout cas auprès des yeux du grand public — que les excellents Pixel 3 et 3 XL, et ce malgré les nombreuses améliorations qu’apportent ses nouveaux fleurons (comme le capteur Soli pour reconnaître les gestes de la main, par exemple). Cela dit, des remises allant jusqu’à 150 euros peuvent aujourd’hui clairement changer la donne.

Voici les offres en un clin d’œil :

Le Google Pixel 4 à 649 euros (au lieu de 769) sur Boulanger, Darty et fnac.com

Le Google Pixel 4 XL à 749 euros (au lieu de 899) sur Boulanger, Darty et fnac.com

Afin d’en savoir davantage sur les deux smartphones haut de gamme de Google, n’hésitez pas à continuer la lecture un peu plus bas.

Le Google Pixel 4

Le Google Pixel 4 est le modèle classique du nouveau smartphone de Google, mais surtout le plus compact. Il embarque un écran AMOLED de 5,7 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 160 x 1 080 pixels et proposant un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Ce dernier a la particularité d’être contrôlé logiciellement pour repasser automatiquement à 60 Hz dans le but d’éviter d’épuiser la batterie.

Il est propulsé par le Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive afin de proposer une puissance très élevée, idéale pour répondre à la majorité des usages en toute fluidité. Du côté de la photo, Google intègre pour la première fois un double capteur 12 + 16 mégapixels. Le résultat est clairement au rendez-vous, même supérieur à ses prédécesseurs. Il apporte la qualité, mais aussi la polyvalence. On retrouve notamment un mode Superzoom, un mode portrait excellent grâce au troisième capteur pour améliorer l’effet bokeh, et, surtout, le mode astrographie pour prendre des photos d’un ciel étoilé.

Enfin, si le Pixel 4 ne va pas impressionner par son autonomie avec sa petite batterie de 2 800 mAh, il a tout de même le mérite d’être compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W, ainsi que la charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 4.

En bref

Le format compact

La puissance du Snapdragon 855

L’un des meilleurs photophones du marché

Au lieu de 769 euros, le Google Pixel 4 est aujourd’hui disponible à 649 euros sur Boulanger, Darty et fnac.com, soit une économie de 120 euros sur son prix d’origine.

Le Google Pixel 4 XL

Comme son nom l’indique, le Google Pixel 4 XL est une version… XL. Cela sous-entend des proportions plus larges que le modèle classique. Son écran AMOLED, bénéficiant lui aussi d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz, s’étend en revanche sur une diagonale de 6,3 pouces et affiche une définition Quad HD+ de 3 040 x 1080 pixels. De ce fait, la densité de pixels est plus forte que sur le modèle classique, soit 534 ppp contre 424 ppp.

Ensuite, son format imposant lui permet également d’intégrer une plus grosse batterie, même d’une plus grande capacité que le Pixel 3 XL et ses 3 430 mAh. En effet, le nouveau Pixel 4 XL propose 3 700 mAh, ce qui lui confère une autonomie très confortable pour toute la journée, voire plus. Pour le reste, on retrouve les mêmes éléments qu’avec le Pixel 4 classique, à savoir un Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive, un module photo impressionnant et une compatibilité charge sans fil.

N’hésitez pas à lire notre test détaille du Google Pixel 4 XL pour en savoir encore et toujours plus.

En bref

L’autonomie confortable

Encore la puissance du Snapdragon 855

Et c’est également l’un des meilleurs photophones du marché

Au lieu de 899 euros, le Google Pixel 4 XL est aujourd’hui disponible à 749 euros sur Boulanger, Darty et fnac.com, soit une économie de 150 euros sur son prix d’origine.

