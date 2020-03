Mieux que la Nintendo Switch ? Le pack Black Shark 2 + Gamepad est en promo

Le Black Shark 2 est un smartphone orienté gaming qui peut s’équiper de manettes pour prendre les airs d’une Nintendo Switch, mais sous Android. Le pack comprenant le téléphone, les deux manettes et la coque de protection est aujourd’hui disponible à 449 euros via ODR sur Cdiscount, alors que le prix du terminal seul est normalement de 549 euros.

Les jeux vidéo sur mobile se sont énormément démocratisés ces dernières années, à tel point qu’on ne trouve plus aujourd’hui uniquement des minis-jeux à la Candy Crush ou Angry Birds, mais des titres avec des envergures de triple AAA, comme Fortinite, PUBG ou encore Call of Duty Mobile pour ne citer qu’eux. Les smartphones gaming permettent alors de jouer dans des conditions graphiques optimales, tout en proposant divers accessoires pour améliorer le confort.

Le Black Shark 2 par exemple, il peut s’équiper de deux manettes sur les côtés et il faut avouer que c’est bien plus agréable que de jouer avec les touches tactiles présentes virtuellement sur l’écran pour ce genre de jeux, d’autant plus si vous êtes un fidèle adepte du cloud gaming, via GeForce Now par exemple.

En bref

L’écran AMOLED de 6,39 pouces

La puissance du Snapdragon 855

L’autonomie confortable avec 4 000 mAh

Au lieu de 549 euros seul, le smartphone Black Shark 2 est aujourd’hui vendu en pack avec un gamepad et une coque de protection pour seulement 449 euros sur Cdiscount, via une ODR de 100 euros valable jusqu’au 30 avril 2020.

Pour en savoir plus 👇

Le Black Shark 2 est un smartphone gaming lancé il y a moins d’un an. Il a depuis été remplacé par une version Pro, mais ce modèle n’a clairement pas à rougir de sa fiche technique. Pour faire tourner tous les jeux de manière optimale, il peut compter sur la puissance de son combo Snapdragon 855 + 8 Go de mémoire vive. On peut sûrement regretter l’absence du nouveau système de refroidissement watercooling du Black Shark 2 Pro, mais il faut savoir que la chauffe reste limitée en utilisant les manettes.

Pour jouer dans de bonnes conditions, il faut également un bon écran et là aussi le smartphone gaming de Xiaomi ne déçoit pas. Il intègre une dalle OLED de 6,39 pouces au ratio 19,5:9, bien calibrée par défaut, laquelle affiche une définition maximale Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Cette dernière profite également d’une puce spéciale permettant d’optimiser l’affichage dynamiquement, notamment pour le jeu. Vos parties seront d’ailleurs de longue durée avec sa batterie de 4 000 mAh (compatible Quick Charge 3,0 pour passer de 0 à 64 % en 30 minutes).

Enfin, le Black Shark 2 a beau être un smartphone conçu pour jouer, il n’oublie pas pour autant sa partie photo. Son double capteur 12 mégapixels n’est pas le meilleur ni le plus polyvalent, mais il offre des clichés très satisfaisants – uniquement lorsqu’il est comparé à ses concurrents également accès sur le gaming.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Black Shark 2.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre de cet article est victime de son succès, merci de consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Black Shark 2.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de trouver d’autres alternatives pour jouer, nous vous invitons à jeter un coup d’œil à notre guide des meilleurs smartphones gaming en 2020.