L’incontournable Samsung Galaxy S10e est désormais vendu au rabais

Le Samsung Galaxy S10e est actuellement le smartphone premium le plus compact du moment, tous constructeurs confondus. Il est aujourd’hui disponible à moins de 450 euros grâce au code promo MARS10 via Acheter sur Google, contre 759 euros à son lancement l’année dernière.

La phrase « les anciens flagships sont les nouveaux flagships killers » est plus que vraie à l’arrivée d’une nouvelle génération de smartphones. Les nouveaux Galaxy S20 se profilent et les anciens modèles — pourtant encore considérés comme premium en 2020 — sont vendus au rabais, comme c’est le cas aujourd’hui avec le Galaxy S10e qui profite d’une réduction de plus de 300 euros sur son prix d’origine.

En bref

Un smartphone compact

Puissant avec son Exynos 9820

Et doué en photo grâce à son double capteur

Au lieu de 759 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui affiché à 479 euros via Acheter sur Google, puis passe à 449 euros grâce au code promo MARS10.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Le Samsung Galaxy S10e est le smartphone compact de la série S10 du constructeur coréen. Avec son look borderless et sa petite diagonale de 5,8 pouces, il tient agréablement en main et c’est bien là son meilleur atout face aux autres membres de sa famille. Il ne dépassera pas non plus de votre poche. Avec l’interface One UI, tout est d’ailleurs facilement accessible à portée de pouce pour apprécier pleinement l’expérience utilisateur.

Au niveau des performances, il n’a rien à envier à ses aînés en intégrant la même puce Exynos 9820. Cette dernière accompagnée par 6 Go de mémoire vive permet d’assurer une fluidité parfaite au quotidien, même avec des jeux gourmands tels que Fortnite ou PUBG. On peut néanmoins facilement critiquer sa faible autonomie. En effet, sa batterie de 3 100 mAh lui permet de tenir une journée entière, mais pas plus.

Pour finir sur une note positive, on peut toutefois affirmer que le Galaxy S10e est un bon photophone, même en 2020. On ne retrouve pas la même polyvalence que sur les S10 et S10 Plus qui disposent d’un téléphoto 2x, mais son double capteur 12 + 16 mégapixels fournit d’ores et déjà des résultats convaincants avec une qualité d’images très satisfaisante. De plus, son mode ultra grand-angle est particulièrement efficace, notamment en minimisant les distorsions.

Pour en savoir encore plus, nous vous invitons à lire notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

