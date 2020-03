iPhone 11 : le smartphone abordable d’Apple avec 110 euros de réduction

Le modèle 64 Go de l'Apple iPhone 11 profite d'une belle réduction sur Rakuten. On le trouve aujourd'hui à 699 euros au lieu de 809, vous économiserez également de l'argent sur votre prochaine commande. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Alors qu’Apple a reporté sa conférence d’annonce pour son prochain iPhone 9 (ou SE 2 pour les intimes), l’iPhone 11 reste à ce jour le plus récent des smartphones abordables de la firme de Cupertino. C’est d’autant plus vrai avec une réduction de 110 euros sur son prix d’origine.

En bref

Pas d’OLED, mais un écran LCD bluffant

La puissance élevée de sa puce A13 Bionic

Sa compatibilité avec la recharge sans fil

L’iPhone 11 d’Apple est aujourd’hui disponible à 699 euros sur Rakuten, contre 809 euros à son lancement. De plus, vous recevrez 34,95 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant le Club R. Le programme de fidélité est gratuit et vous permet par la même occasion d’utiliser ledit code promotionnel.

Livraison depuis l’Espagne en 3 à 6 jours ouvrés. Il s’agit d’un modèle européen avec une garantie officielle de 2 ans. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons tout de même de passer par PayPal pour effectuer vos paiements, surtout à l’étranger. La plateforme facilite en effet la procédure de remboursement en cas de litige quelconque avec le vendeur.

L’iPhone 11 est le remplaçant du XR. Il conserve globalement le même design, mais avec de nouvelles couleurs bienvenues, où seul le coloris rouge n’est pas en promotion dans cet article. On trouve d’ailleurs le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces (plus lumineux qu’auparavant) et la même taille d’encoche, intégrant cette fois-ci la nouvelle version de Face ID. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur, contre 1 mètre seulement auparavant.

Il apporte bien d’autres améliorations, à commencer par sa fulgurante montée en puissance grâce à la puce A13 Bionic. C’est tout simplement l’une des plus puissantes configurations disponibles sur smartphone actuellement, aux côtés du Kirin 990 et du prochain Snapdragon 865. L’expérience utilisateur est parfaitement fluide donc, et les jeux gourmands tourneront comme un charme. Pour la photo, on passe d’un mono à un double capteur photo, qui intègre par ailleurs un objectif ultra grand-angle très convaincant. Il n’atteint pas la polyvalence des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, mais il y a déjà un gap suffisant par rapport au XR.

En ce qui concerne l’autonomie de l’iPhone 11 classique, elle a également été revue à la hausse grâce à de nombreuses améliorations logicielles. Selon le constructeur, l’iPhone 11 est capable de tenir une heure de plus que le XR, avec quasi la même capacité de batterie. De plus, il est toujours compatible avec la charge rapide et la charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 11.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple iPhone 11.

