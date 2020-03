Le Honor View 20 (8/256 Go) passe sous les 300 euros pour la première fois

Autrefois vendue au prix fort de 649 euros, la version 8 + 256 Go du Honor View 20 coûte aujourd’hui le prix d’un smartphone milieu de gamme. On le trouve actuellement à 289 euros sur Cdiscount, soit une remise d’environ 55 % sur son prix d’origine.

Le Honor View 20 a la particularité de proposer une fiche technique premium à petit prix. Il embarque notamment la même puce qui équipe les excellents Huawei P30 et P30 Pro, pour une puissance toujours très satisfaisante en 2020 pour répondre à la majorité des usages. La bonne nouvelle ? Le smartphone chinois est aujourd’hui à moitié prix !

En bref

La puissance des P30 et P30 Pro

L’autonomie confortable avec 4 000 mAh

Un appareil photo très efficace, mais pas du tout polyvalent

Le Honor View 20 — modèle noir en 8/256 Go — est aujourd’hui disponible à 289 euros sur Cdiscount, contre 649 euros à son lancement.

Notez que les livraisons sont bel et bien assurées par les différents transporteurs pendant cette période de confinement liée au Coronavirus (COVID-19). Certains d’entre eux mettent d’ailleurs en place la livraison sans contact, n’hésitez donc pas à le demander lorsque cela est possible.

Pour en savoir plus 👇

En se positionnant sur le segment du haut de gamme abordable, le Honor View 20 profite d’une configuration digne des plus grands (de l’année passée). Il embarque alors un Kirin 980 et 8 Go de mémoire vive, un combo que l’on retrouve également sur les modèles haut de gamme Huawei P30 et P30 Pro. L’expérience utilisateur sera toujours fluide et les jeux gourmands tourneront comme un charme.

Le View 20 est également très autonome. Grâce à sa batterie de 4 000 mAh, il peut tenir aisément deux journées entières avant d’éprouver une quelconque nécessité d’être branché à une prise électrique. De plus, il est compatible avec la charge rapide, ce qui lui permet de passer de 0 % à 100 % en un peu plus d’une heure seulement.

Concernant sa partie photo, il faut dire que son mono capteur de 48 mégapixels au format 1/2 pouce est très efficace. Ce dernier s’en sort honorablement au quotidien et quel que soit le contexte, avec des couleurs plutôt bien restituées dans l’ensemble. On regrette simplement le manque de polyvalence. Un capteur ToF (Time of Flight) est bien là pour améliorer les clichés en mode portrait, mais c’est tout.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Honor View 20.

