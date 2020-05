Voici la plus belle promotion depuis le lancement des Google Pixel 4 et 4 XL

Les smartphones premium de Google profitent aujourd'hui d'une belle promotion chez Fnac/Darty. On trouve le Pixel 4 à 599 euros (au lieu de 769) et le Pixel 4 XL à 699 euros (au lieu de 899). C'est sans aucun doute l'offre la plus intéressante depuis leur sortie en France.

Il est vrai que les récents Google Pixel 4 et 4 XL ont largement moins marqué les esprits que leurs excellents prédécesseurs. Pourtant, ils sont incroyablement doués en photo et offrent plus de polyvalence qu’eux, avec un prix bien plus réduit aujourd’hui grâce à des remises allant jusqu’à 200 euros.

En bref

Ils font partie des meilleurs photophones

Avec la puissance du Snapdragon 855

Et Android le plus pur possible

Sur Darty et fnac.com, le Pixel 4 passe de 769 à 599 euros et le Pixel 4 XL de 899 à 699 euros, soit une réduction inédite de 22 % pour les deux smartphones premium de Google.

Le Google Pixel 4 est le modèle classique du nouveau smartphone de Google, mais surtout le plus compact. Il embarque un écran AMOLED de 5,7 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 160 x 1 080 pixels et proposant un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Ce dernier a la particularité d’être contrôlé logiciellement pour repasser automatiquement à 60 Hz dans le but d’éviter d’épuiser trop rapidement la batterie.

Il est ensuite propulsé par le Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive afin de proposer une puissance très élevée, idéale pour répondre à la majorité des usages en toute fluidité, même avec les jeux 3D. Il ne va en revanche pas briller par son autonomie avec sa petite batterie de 2 800 mAh. Il tient tout juste une journée, mais il a tout de même le mérite d’être compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W, ainsi que la charge sans fil.

Du côté de la photo, Google intègre pour la première fois un double capteur 12 + 16 mégapixels à un de ses smartphones. Le résultat est clairement au rendez-vous, même supérieur à ses prédécesseurs. Il apporte la qualité, mais aussi la polyvalence. On retrouve notamment un mode Superzoom, un mode portrait excellent grâce au troisième capteur pour améliorer l’effet bokeh, et, surtout, le mode astrographie pour prendre des photos d’un ciel étoilé.

En ce qui concerne le Pixel 4 XL, il s’agit tout simplement d’une version plus imposante que l’original avec un écran passant à 6,3 pouces (avec une définition QHD+) et une batterie de de 3 700 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire les tests complets des Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL dans nos colonnes.

