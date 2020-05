L’iPhone SE rouge bénéficie d’une promotion qui vous fera voir la vie en rose

Les French Days profitent aux amateurs de produits Apple. L’iPhone SE 2020 dans sa version rouge écope d’une belle réduction puisque son prix dégringole à 440 euros.

Bien qu’il soit considéré comme “l’entrée de gamme” d’Apple, l’iPhone SE reste avant tout un smartphone milieu de gamme plus que correct. S’il reprend le design de l’iPhone 8, la cuvée 2020 de l’iPhone SE se veut plus proche de l’iPhone 11 dans ses composants. Le tout en étant plus abordables que ses pairs haut de gamme. Dans le cadre des French Days, le prix de l’iPhone SE rouge baisse sérieusement grâce à un code promo.

En bref :

Le format compact

La puissance de l’iPhone 11

Le savoir-faire d’Apple à moins de 500 euros

L’iPhone SE 2020 de 64 Go, dans sa version rouge, est vendu 440 euros au lieu de 539 euros via Acheter sur Google. Pensez à appliquer le code promo FRENCHDAYSMAI20 avant de finaliser votre commande.

Pour en savoir plus

La principale force de cet iPhone SE 2020 est sa fiche technique, qui lui permet de flirter avec les iPhone 11. En effet, pour son modèle plus “abordable”, Apple a opté pour une puce A13 Bionic, la même que celle des iPhone 11 et 11 Plus. Et cela se ressent sur les performances. Car non content d’être d’une fluidité sans pareil, l’iPhone SE 2020 est compatible avec les normes Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6. De même, l’iPhone SE 2020 est capable de faire tourner tous les titres de l’Apple Arcade, ainsi que les fonctions de réalité augmentée.

Si le design de l’iPhone SE 2020 est un peu daté, ce dernier étant similaire à celui de l’iPhone 8, il n’en reste pas moins soigné et d’excellente facture. D’autant que son écran IPS LCD de 4,7 pouces à la définition 1 334 x 750 pixels est particulièrement bien calibré et offre un format compact très agréable en main.

Ne bénéficiant que d’un seul capteur dorsal, l’iPhone SE 2020 manque de polyvalence en photo. Cela étant dit, les clichés pris par le bébé d’Apple restent de grande qualité de jour comme de nuit, et ce grâce à une bonne calibration, une bonne gestion du HDR et surtout de bons algorithmes de traitement.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test de l’iPhone SE 2020.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone SE 2020.

