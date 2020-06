Fnac lance une vague de promotions sur les Samsung Galaxy S20, même le Ultra

Vous attendiez une baisse de prix pour les nouveaux fleurons de Samsung ? Cela tombe bien, Fnac propose aujourd'hui et pour toute la durée du week-end jusqu'à 200 euros de réduction sur les Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Plus 5G et Galaxy S20 Ultra. Il n'y a plus qu'à faire son choix...

Les nouveaux Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra ont été lancés un peu plus tôt cette année et sont aujourd’hui en forte promotion sur fnac.com. L’enseigne propose en effet des remises allant jusqu’à 200 euros pour chacun des modèles disponibles, qu’il soit compatible 4G ou 5G.

Pour cela, une remise immédiate de 100 euros d’applique automatiquement sur le prix d’origine du smartphone, puis il est nécessaire de choisir l’option « Retrait en magasin » afin de bénéficier d’un bonus supplémentaire de 100 euros pour la reprise d’un ancien téléphone (en étant de marche).

Samsung Galaxy S20

Le Galaxy S20 est le plus compact de la famille avec son écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, affichant au passage un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour fluidifier le tout. Sous sa coque, on retrouve l’Exynos 990, l’alternative européenne au Snapdragon 865 pour Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive pour le modèle 4G et 12 Go pour le modèle 5G. Quoi que l’on en pense, c’est une configuration puissante qui répond à tous les usages en 2020. Il embarque une triplette de 64 + 12 + 12 mégapixels pour prendre de belles photos et une batterie de 4 000 mAh pour une autonomie convenable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20.

En bref

Le format compact

La puissance de l’Exynos 990

La polyvalence et la qualité du module photo

Au lieu de 909 euros habituellement, le Samsung Galaxy S20 revient aujourd’hui à 709 euros sur fnac.com en cumulant la remise immédiate de 100 euros et le bonus supplémentaire de 100 euros pour la reprise d’un ancien smartphone.

Le modèle 5G revient quant à lui à 809 euros au lieu de 1 009 euros.

Samsung Galaxy S20 Plus

Le Galaxy S20 Plus se démarque par une diagonale de 6,7 pouces pour son écran Dynamic AMOLED à 120 Hz. Il est lui aussi propulsé par l’Exynos 990 avec également 8 Go de mémoire vive pour le modèle 4G, et jusqu’à 12 pour celui en 5G. Il surenchérit pour la photo en comparaison du S20 classique avec son module triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour des résultats surprenants dans tous les cas. De même pour l’autonomie, sa capacité de batterie passe à 4 500 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 Plus.

En bref

L’écran AMOLED 120 Hz

La puissance de l’Exynos 990

L’autonomie généreuse avec 4 500 mAh

La polyvalence et la qualité du module photo

Au lieu de 1 009 euros habituellement, le Samsung Galaxy S20 Plus revient aujourd’hui à 809 euros sur fnac.com en cumulant la remise immédiate de 100 euros et le bonus supplémentaire de 100 euros pour la reprise d’un ancien smartphone.

Le modèle 5G revient quant à lui à 909 euros au lieu de 1 109 euros.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est quant à lui le modèle le plus premium de la gamme. Son écran Dynamic AMOLED de 120 Hz monte jusqu’à 6,9 pouces et ce sont cette fois-ci automatiquement 12 Go qui épaule l’Exynos 990, car il existe uniquement en version 5G. Il impressionne par sa qualité photo avec son triple capteur 108 + 48 + 12 mégapixels (+ ToF) afin de ne jamais rater un cliché. Même si c’est anecdotique, il propose tout de même un zoom numérique jusqu’à x100. De plus, son autonomie est bien gérée pour tenir toute une journée (voire plus) grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 Ultra.

En bref

Son énorme écran de 6,9 pouces

Ses photos ultras détaillées en 108 mégapixels

Son autonomie généreuse, même si on aurait aimé mieux

Au lieu de 1 359 euros habituellement, le Samsung Galaxy S20 Ultra revient aujourd’hui à 1 159 euros sur fnac.com en cumulant la remise immédiate de 100 euros et le bonus supplémentaire de 100 euros pour la reprise d’un ancien smartphone.

Notre guide d’achat

Afin de trouver la meilleure référence du constructeur coréen en fonction de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2020.