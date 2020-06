Pixel 4 : l’excellent photophone de Google descend enfin à un prix acceptable

Le Pixel 4 capture des photos sublimes dont seul Google a le secret, avec même la possibilité de capturer des clichés d'un ciel étoilé. À 474 euros avec le code promo WELCOMEJUIN via Acheter sur Google, vous aurez en votre possession l'un des meilleurs photophones du marché.

Au-delà de la photo dont on ne cesse de vanter ses mérites, le Google Pixel 4 est également un smartphone puissant et surtout agréable à utiliser au quotidien. Il est suffisamment compact pour s’utiliser à une main et l’expérience utilisateur avec Android pur simplifie le tout. La bonne nouvelle ? Il est disponible avec une remise inédite de presque 300 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’écran OLED de 5,7 pouces

La puissance du Snapdragon 855

Les qualités indéniables en photographie

Au lieu de 769 euros à son lancement, le Google Pixel 4 chute aujourd’hui à seulement 474 euros via Acheter sur Google grâce au code promo WELCOMEJUIN.

Pour en savoir plus 👇

Le Google Pixel 4 est le modèle compact de la gamme, très agréable en main. Il embarque un écran AMOLED de 5,7 pouces, affichant une définition Full HD+ de 2 160 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement à 90 Hz, bien calibré.

Cependant, un petit format implique une petite autonomie dans le monde des smartphones et ce n’est pas la batterie de 2 800 mAh qui viendra prouver le contraire. Elle tient une journée avec une utilisation modérée, mais pas plus. On se réconforte toutefois avec la charge rapide jusqu’à 18 W et la charge sans fil.

Il est ensuite propulsé par le Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive afin de proposer une puissance très élevée, idéale pour répondre à la majorité des usages en toute fluidité, notamment les jeux 3D. Il intègre également le capteur Soli pour reconnaître les gestes de la main, ce qui peut notamment servir pour jouer avec Pikachu… mais cela reste gadget.

Du côté de la photo, le Pixel 4 brille en intégrant un excellent double capteur 12 + 16 mégapixels. Le résultat est clairement au rendez-vous, évidemment supérieur à ses prédécesseurs. Il apporte une belle qualité avec des couleurs fidèlement retranscrites, mais aussi une bonne polyvalence. On retrouve par exemple un mode Superzoom, un mode portrait quasi parfait grâce au troisième capteur pour améliorer l’effet bokeh, et, surtout, le mode astrophotographie pour prendre des photos d’un ciel étoilé.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Google Pixel 4 dans no colonnes.

