Huawei P30 et P30 Pro : Fnac organise une vente flash jusqu’à dimanche

Les Huawei P30 et P30 Pro ont été remplacés par les P40 et P40 Pro, mais force est de constater qu'ils profitent d'un regain d'intérêt ces derniers temps. D'autant plus en forte promotion sur fnac.com : ils passent respectivement à moins de 400 euros et moins de 600 euros jusqu'à dimanche !

Lancés depuis plus d’un an, les Huawei P30 et P30 Pro sont encore très populaires, même plus que les récents flagships de la firme chinoise. Outre qu’ils sont toujours d’excellents terminaux, ils doivent surtout cela au fait d’être les derniers smartphones haut de gamme du fabricant à embarquer les services de Google, donc avec la possibilité de télécharger les applications via le Play Store.

Ils ne sont évidemment plus au même prix qu’à leur lancement et deviennent encore plus intéressants avec une belle promotion. Fnac organise justement une vente flash jusqu’à la fin du week-end pour les obtenir à prix très réduit.

Les offres en un clin d’œil

Le Huawei P30 à 399 euros au lieu de 799 euros à sa sortie

Le Huawei P30 Pro à 599 euros au lieu de 999 euros à sa sortie

Huawei P30 Pro à moins de 600 €

Le Huawei P30 Pro est un modèle un peu plus garni que la version classique. Son écran OLED passe à 6,47 pouces avec des bords incurvés sur les côtés. Toujours équipé d’un Kirin 980, ce dernier est cette fois-ci épaulé par 8 Go de mémoire vive pour un léger gain de puissance. Mais là où il affirme réellement sa supériorité vient de son excellent module photo. Son triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour un mode portrait bluffant, est excellent dans toutes les situations. Son autonomie est également appréciable avec sa batterie de 4 200 mAh (compatible charge sans fil).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Huawei P30 Pro.

En bref

Son appareil photo excellent

Son écran OLED aux bords incurvés

Sa compatibilité avec la charge rapide et sans fil

Au lieu de 999 euros à son lancement, le Huawei P30 Pro est aujourd’hui disponible à 599 euros par le biais d’une vente flash sur fnac.com. Cela représente une économie de 400 euros sur son prix d’origine.

Huawei P30 à moins de 400 €

Le Huawei P30 n’est pas aussi premium que son grand-frère, notamment en l’absence de la charge sans fil et d’une certification IP 68. Ceci étant dit, il bénéficie dorénavant d’un rapport qualité/prix excellent. Pour le prix d’un smartphone milieu de gamme actuel, il offre quasi la même puissance que la version Pro grâce au combo Kirin 980 + 6 Go de RAM et arrive même à être plus endurant malgré une plus petite batterie de 3 600 mAh. Il n’a enfin pas de capteur ToF pour améliorer le mode portrait, mais son triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels offre déjà une qualité d’image excellente, et en toute circonstance.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P30.

En bref

Son format compact

L’écran OLED de 6,1 pouces

Ses qualités indéniables en photo

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Huawei P30 est aujourd’hui disponible à 399 euros par le biais d’une vente flash sur fnac.com. Cela représente une économie de 400 euros sur son prix d’origine.

