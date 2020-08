Le très bon Xiaomi Redmi Note 9 Pro chute à seulement 208 euros

Au sein de la gamme Redmi Note 9 de Xiaomi, le Redmi Note 9 Pro est la référence la plus performante. C'est le moment idéal pour l'acquérir : il est actuellement affiché à 208 euros sur Rakuten dans sa version 64 Go.

Avec sa famille des Redmi Note 9 sortie cette année, Xiaomi propose des smartphones de qualité et abordables. Le plus performant des trois, le Redmi Note 9 Pro, ne manque pas d’atouts avec son autonomie excellente et son expérience photo polyvalente. Son bon rapport qualité/prix s’améliore aujourd’hui puisque qu’il bénéficie d’une réduction de plus de 70 euros.

En bref

Un écran IPS LCD Full HD+ de 6,7 pouces

Une autonomie généreuse de 5 020 mAh

Une bonne polyvalence du module photo (4 capteurs)

Au lieu de 279 euros, la version 64 Go du Xiaomi Redmi Note 9 Pro chute à 208 euros sur Rakuten. Vous recevrez également 10,45 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le modèle avec 128 Go de stockage est quant à lui disponible à 224 euros sur Rakuten.

Pour en savoir plus 👇

Si les Redmi Note 9 et le Redmi Note 9S dévoilent de bonnes performances pour un prix tout doux, le Redmi Note 9 Pro reste la version la plus boostée des trois. Il se démarque d’abord par son écran, le plus grand de la gamme. On a donc une dalle IPS LCD de 6,7 pouces qui affiche une définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels). Les amateurs de grand smartphone l’apprécieront sans doute, d’autant plus qu’il reste bien confortable en main.

8 /10 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Fiche produit Voir le test Disponible à 259 €

Côté performances pour cette déclinaison Pro, Xiaomi a misé sur une puce Snapdragon 720G de chez Qualcomm épaulée par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration vous permettra d’effectuer les tâches classiques quotidiennes et de faire tourner des jeux sans problème.

L’autonomie n’est pas en reste avec sa grosse batterie de 5 020 mAh, qui lui confère une très bonne endurance sur la durée. Lors de notre test, l’appareil a tenu presque 15 heures avec un exercice d’utilisation active. Le téléphone tient ses promesses et vous pourrez rester assez longtemps loin d’une prise. Le chargeur de 33 W remplit son rôle en rechargeant complètement le smartphone en 1h.

Mais s’il y a bien un aspect qui rend le Note 9 Pro encore plus intéressant, c’est son module photo avec son quadruple capteur (64 x 8 x 2 x 5 mégapixels). Son capteur principal de 64 mégapixels vous permettra de capturer des photos bien détaillées et nettes, mais dans de bonnes conditions lumineuses. Le mode nuit comblera quant à lui les petites erreurs liées à la faible luminosité. L’appareil photo frontal de 32 mégapixels, logé dans une bulle en haut de l’écran, est tout aussi satisfaisant.

Retrouvez le Redmi Note 9 Pro 64 Go à 208 € sur Rakuten

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Découvrez notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir les autres références du constructeur chinois, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2020.