Le Huawei P30 Pro baisse encore son prix, pile-poil pour la fin des soldes

La fin des soldes a sonné et le Huawei P30 Pro s'offre une belle promotion pour ce clap de fin. Initialement proposé à 999 euros, on peut aujourd'hui le retrouver à 489 euros sur Rakuten.

Avant que TikTok ne paye récemment les frais des tensions entre les États-Unis et la Chine, Huawei avait déjà été sanctionné il y a un an et ne pouvait notamment plus bénéficier des services Google sur ses derniers smartphones. Heureusement, la gamme P30 n’avait pas été touchée et profite encore des services du géant américain. L’excellent P30 Pro est d’ailleurs en promotion.

En bref

Un bel écran AMOLED

Une autonomie à la hauteur

Un module photo très polyvalent

Initialement proposé à 999 euros lors de son lancement, le Huawei P30 Pro est désormais à 489 euros sur Rakuten. Notez que ce smartphone bénéficie toujours des services Google. Par ailleurs, si vous êtes membre du Club R ou souhaitez le devenir (gratuitement), vous bénéficierez d’une remise de 48 euros lors de votre prochaine commande.

Pour en savoir plus👇

Le Huawei P30 Pro a beau dater de 2019, le design de ce smartphone est toujours aussi actuel et très bien fini. Le rendu est agréable à l’œil et le téléphone tient d’ailleurs très bien en main grâce aux bords incurvés sur les côtés du téléphone.

Il arbore une dalle AMOLED de 6,47 pouces et d’une définition Full HD+. L’écran est très bien calibré et propose une qualité dont il est difficile de se lasser. En plus, il est également très lumineux, parfait pour regarder ses séries en plein soleil cet été.

Le point fort du P30 Pro, c’est surtout sa partie photo. On connait la qualité que porte le constructeur dans ce domaine, et le P30 Pro en tire pleinement profit. Il embarque pas moins de 4 capteurs photo de très bonne facture : un capteur principal de 40 mégapixels, un ultra grand-angle 120° de 20 mégapixels et enfin une caméra rectangulaire téléobjectif de 8 mégapixels permettant un zoom x5. À ces trois capteurs s’ajoute un capteur TOF qui permet des portraits plus précis. D’ailleurs, ce mode est tout simplement excellent.

Autrement, le Huawei P30 Pro est propulsé par un SoC Kirin 980, équivalent à un Snapdragon 855. Concrètement, les performances sont très bonnes et permettent de garantir une totale fluidité au quotidien. Il peut même se permettre de faire tourner les jeux 3D les plus gourmands sans que cela pose problème.

Enfin, malgré tous ces excellents points qui demandent une certaine consommation d’énergie, l’autonomie n’est pas en reste. On retrouve une batterie de 4 200 mAh qui permet au P30 Pro de tenir une très longue journée, voir plus selon l’utilisation. D’ailleurs, il se recharge via USB-C et est compatible charge rapide. On pourra alors passer de 0 à 71 % en seulement 30 minutes. La charge sans fil est également de la partie.

Notre vidéo

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test du Huawei P30 Pro dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Huawei P30 Pro.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs smartphones en août 2020.