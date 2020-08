Sur Cdiscount, le Samsung Galaxy S20 est aujourd’hui moins cher que le S10

Le Samsung Galaxy S20 fait partie du trio des flagships coréens pour 2020. Il est pourtant aujourd'hui encore moins cher que le modèle haut de gamme de l'année dernière sur Cdiscount, puisqu'on le trouve à 729 euros alors le S10 s'affiche avec 30 euros de plus.

Si vous aviez l’intention d’acheter une ancienne référence premium pour faire des économies, ce n’est peut-être pas le meilleur bon plan aujourd’hui. Le Samsung Galaxy S20 est actuellement 30 euros moins cher que son prédécesseur. Un fait surprenant que l’on constate que très rarement.

En bref

L’écran Dynamic AMOLED à 120 Hz

La puissance de l’Exynos 990

L’appareil photo excellent

Au lieu de 909 euros, le Samsung Galaxy S20 (128 Go) est aujourd’hui disponible à 729 euros sur Cdiscount, soit une économie de 180 euros. Une belle affaire, d’autant plus lorsque l’on sait que le S10 est en ce moment vendu à 759 euros.

On trouve également sa version 5G pour 100 euros de plus.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy S20 est le moins onéreux de sa gamme, mais aussi le plus compact. Il est ainsi très confortable en main grâce à sa diagonale d’écran qui ne dépasse pas les 6,2 pouces. Sa dalle Dynamic Amoled est d’ailleurs excellente et propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait l’une des meilleures du marché, si ce n’est la meilleure.

Il est propulsé par le SoC Exynos 990 cadencé à 2,73 GHz (épaulé par 8 Go pour le modèle 4G et 12 Go pour le modèle 5G). Cette configuration n’arrive pas à la cheville du nouveau Snapdragon 865 de Qualcomm, mais elle répondra à toutes vos exigences, même pour les jeux gourmands. L’expérience utilisateur est d’ailleurs tellement agréable sous One UI.

Pour la photo, on retrouve un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels aussi polyvalent que performant, même de nuit. On retrouve de nombreux modes, en passant par le grand-angle, l’ultra grand-angle, le portrait, ou encore le zoom 3x jusqu’à 30x. Cependant, il faudra se tourner vers les Galaxy S20 Plus ou S20 Ultra pour encore plus de polyvalence.

Du côté de l’autonomie, il embarque enfin une batterie de 4 000 mAh. Sa fiche technique gourmande ne l’aide évidemment pas à établir un record d’endurance, mais il peut tout de même tenir une journée entière en surveillant de temps en temps le pourcentage. On se réconforte dans tous les cas avec un système de charge rapide efficace jusqu’à 25 W, ainsi qu’avec la compatibilité charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S20.

