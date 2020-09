L’iPhone SE 2020 est encore moins cher grâce à ce code promo sur Rakuten

L'iPhone SE d'Apple dans sa version 2020 est le smartphone milieu de gamme au meilleur rapport qualité/prix du côté de la marque à la pomme. Grâce à un code promo, son prix baisse une nouvelle fois. Au lieu de 489 euros, le smartphone s'affiche désormais à 381 euros sur Rakuten.

Lancé au printemps dernier, l’iPhone SE 2020 est l’héritier de la première version sortie en 2016. On pourrait d’ailleurs le confondre avec l’iPhone 8 au niveau du design, mais sa fiche technique est plutôt similaire à l’iPhone 11. D’abord affiché à 489 euros, ce smartphone au rapport qualité/prix plus qu’intéressant chute désormais sous les 400 euros.

En bref

Un écran Retina de 4,7 pouces

Une puce A13 Bionic

Un iPhone plus abordable

Au lieu de 489 euros, l’iPhone SE 2020 est disponible à 381 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30. Il s’agit d’un modèle importé, expédié depuis le Royaume-Uni. Un adaptateur français sera fourni.

Pour en savoir plus 👇

Avec son écran de 4,7 pouces, l’iPhone SE 2020 nous transporte des années en arrière, plus précisément au lancement de l’iPhone 8. En effet, cet iPhone SE reprend le même design que son prédécesseur, avec un bouton TouchID sous l’écran et des bordures plus imposantes. Les nostalgiques apprécieront ce design plutôt daté, mais toujours aussi élégant.

Au niveau de ses performances, l’iPhone SE est équipé du processeur A13 Bionic, la puce ultra puissante que l’on retrouve dans la gamme d’iPhone 11. Il pourra ainsi gérer n’importe quelle tâche sans accroc, y compris des jeux exigeants. Ajoutons à cela 3 Go de mémoire vive, moins que l’iPhone 11, mais ce sera largement suffisant avec l’optimisation d’iOS.

Contrairement à la plupart des smartphones actuels qui embarquent plusieurs capteurs dans leur module photo, cet iPhone SE ne dispose à l’arrière que d’un seul capteur grand-angle de 12 mégapixels. On retrouve là encore un petit air d’antan, mais le smartphone fait tout de même preuve d’une belle polyvalence, avec des clichés de très bonne qualité en plein jour. Pour ce prix, c’est bien plus qu’on ne lui demande. La caméra frontale de 7 mégapixels dédiée aux selfies ne fera pas des miracles, mais cela reste suffisant pour des clichés publiés sur les réseaux sociaux, par exemple

Comme certains smartphones de la firme de Cupertino, cet iPhone pèche un peu côté autonomie. Ne comptez pas plus d’une journée d’utilisation classique. En complément du chargeur 5 W un peu faible fourni avec le smartphone, vous pourrez opter pour un chargeur 18 W afin de le recharger plus rapidement.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone SE 2020.

