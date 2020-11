Redmi 9C : le smartphone abordable de Xiaomi chute à 99 €

Le Xiaomi Redmi 9C est un smartphone entrée de gamme lancé à 129 euros qui embarque un triple capteur photo et une grosse batterie de 5 000 mAh. Amazon le propose aujourd'hui en promotion à seulement 99 euros.

Xiaomi est un constructeur qui apporte une solution à tous les budgets. Son Redmi 9C représente le bas du panier, mais propose tout de même une fiche technique intéressante. Il convient avant tout à celles et ceux qui n’ont pas plus de 100 euros à mettre dans un nouveau smartphone et il n’est justement pas plus haut que ce prix grâce à cette promotion.

En bref

Le design avec encoche

La grosse batterie de 5 000 mAh

La polyvalence du triple capteur photo

Au lieu de 129 euros, la version 2+32 Go du Xiaomi Redmi 9C est aujourd’hui en promotion à seulement 99 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible en plusieurs coloris : gris, orange et bleu.

Le Xiaomi Redmi 9C est un smartphone à prix sacrifié, il ne faut donc pas s’attendre à un design clinquant. Son dos en plastique fait un peu cheap, l’écran borderless est targué d’une encoche en son sommet et les bordures sont assez voyantes. La dalle IPS LCD mesure 6,53 pouces de diagonale et affiche une simple définition HD+.

Bien évidemment le capteur d’empreintes digitales n’est pas sous l’écran, mais en dessous de l’appareil photo. Ce dernier a tout de même le mérite de proposer 3 capteurs, dont un principal de 13 mégapixels, avec également une lentille macro. Le tout est positionné dans un module carré dans l’air du temps, ce qui est bien le seul élément visuel de modernité pour ce smartphone.

Le reste de sa fiche technique n’a en revanche pas à rougir pour son petit prix. Le Redmi 9C est équipé d’un processeur MediaTek Helio G35 à huit cœurs cadencé à 2,3 GHz et gravé en 12 nm, avec 2 Go de mémoire vive. Vous pouvez oublier les jeux 3D, mais l’expérience utilisateur devrait être globalement fluide. Il va surtout impressionner par sa grosse batterie de 5 000 mAh qui promet sur le papier entre 2 à 3 jours d’autonomie. Cependant, il sera assez long à recharger avec son port microUSB.

Ce n’est pas fini, il est enfin équipé d’un espace de stockage de 32 Go de stockage, extensible jusqu’à 512 Go via une microSD. Il est également Dual SIM.

