Amazon propose une réduction de 60 € pour le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Comme tous les smartphones Xiaomi, le Redmi Note 9 Pro est doté d'un excellent rapport qualité/prix qui s'intensifie encore plus lors d'une promotion. Amazon propose actuellement la version 64 Go de ce smartphone à 219 euros au lieu de 279.

Aux côtés du modèle classique et de la version 9S, le modèle Pro du Xiaomi Redmi Note 9 est évidemment le plus performant et le plus complet des trois smartphones de la gamme. Il se rapproche aujourd’hui plus des 200 euros que des 300 pour devenir à l’heure où nous écrivons ces lignes l’un des meilleurs choix sur cette tranche de prix.

En bref

La puissance du Snapdragon 720G

L’autonomie confortable avec 5 020 mAh

La polyvalence du quadruple capteur photo

Au lieu de 279 euros, la version avec 64 Go de stockage du Xiaomi Redmi Note 9 Pro est aujourd’hui en promotion à seulement 219 euros sur Amazon. A ce prix, le smartphone est disponible en deux coloris : gris et blanc.

Comme dit précédemment, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est la version la plus boostée des trois smartphones de la gamme Note du constructeur chinois en 2020. Il commence par agrandir ses dimensions en intégrant un écran IPS LCD de 6,7 pouces, celui-ci affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Fini d’ailleurs l’encoche de l’ancienne génération, on retrouve désormais une bulle centrée en haut de l’écran.

On retrouve ensuite grosso modo la même fiche technique que la version 9S avec la présence d’un Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de mémoire vive et une batterie d’une capacité de 5 020 mAh. Cependant, certains éléments font la différence, notamment la simple intégration de la puce NFC pour payer sans contact avec son smartphone, et bien plus.

Il s’exprime aussi d’une meilleure façon en photo grâce à son module polyvalent qui accueille 4 capteurs, dont un principal de 64 mégapixels – contre 48 sur les deux autres modèles de la gamme Note. Il s’en tire alors bien mieux en fonction de la situation, avec même un mode nuit particulièrement intéressant à exploiter. En ce qui concerne sa caméra frontale de 13 mégapixels à l’avant, elle sera suffisante pour faire des appels en vidéo et faire quelques selfies à poster sur les réseaux sociaux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

