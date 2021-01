OnePlus 8T : un flagship killer en solde avec 165 € de réduction

OnePlus a réussi un véritable coup de maître avec son 8T. Ce smartphone possède presque tous les éléments d'un smartphone haut de gamme pour un prix inférieur à la concurrence. Il est d'ailleurs moins cher pendant les soldes et passe de 599 à 434 euros sur Rakuten.

Avec le OnePlus 8T sorti en octobre dernier, on se demande réellement pourquoi dépenser plus de 600 euros dans un smartphone. Il coche absolument toutes les cases du flagship killer, d’autant plus lorsqu’il est en promotion pour les soldes d’hiver 2021, avec 165 euros de réduction.

En bref

L’écran AMOLED à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865

La bonne autonomie et la charge rapide 65 W

Au lieu de 599 euros, le OnePlus 8T est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 434 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15. De plus, vous recevrez environ 22,45 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le OnePlus 8T propose un design assez similaire à ses prédécesseurs. La façade est presque entièrement occupée par l’écran plat de 6,55 pouces, avec un poinçon en haut à gauche pour dissimuler la caméra frontale. La dalle est par ailleurs de très bonne facture, puisque OLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, sans oublier la compatibilité HDR10+. Le capteur sous l’écran est d’ailleurs assez réactif.

Le tout est proposé dans un cadre fin en aluminium avec un dos en verre brillant (Gorilla Glass 5) traité de manière à ne pas accrocher les traces de doigts. On y aperçoit évidemment le module photo, ici en forme rectangulaire. Ce dernier équipé de quatre capteurs, 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels, est un véritable bond en avant pour OnePlus, notamment grâce à de meilleurs algorithmes pour améliorer la qualité générale des clichés et proposer davantage de possibilités. Le 8T est par exemple capable de filmer en mode nuit, ou encore en mode portrait.

Un flagship killer ne serait ensuite rien sans une grande puissance brute. Pour cela, le smartphone de OnePlus embarque la puce Snapdragon 865 compatible 5G de Qualcomm, épaulée par 8 Go de RAM. Cette configuration fait tout simplement partie des plus performantes du marché, où tous les jeux gourmands tourneront comme un charme. L’expérience utilisateur est évidemment fluide et sans ralentissements. Le 8T tourne actuellement sous Android 11 avec l’interface OxygenOS.

Avec sa batterie de 4 500 mAh, il peut enfin facilement tenir toute une journée avec une utilisation intensive, voire plus si modérée. Il va surtout surprendre par sa charge rapide extrêmement efficace. La puissance de 65 W de son chargeur USB-C lui permet de récupérer 60 % en seulement 15 minutes, ce qui semble suffisant pour tenir la journée d’après la marque. Il n’y a cependant pas de charge sans fil, mais on peut facilement lui pardonner après tous ces bons points.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 8T.

