Le Oppo Find X2 Pro tombe presque à moitié prix pendant les soldes

Le Oppo Find X2 Pro est désormais un ancien smartphone haut de gamme pour la marque chinoise, mais il reste encore aujourd'hui une excellente alternative pour payer moins cher son nouveau téléphone. Surtout en ce moment : son prix passe de 1 199 à 629 euros sur Boulanger.

Maintenant que le nouveau Find X3 Pro est fraichement arrivé sur le marché, c’est le moment idéal pour faire de bonnes affaires sur le très bon cru haut de gamme de l’an dernier. Prenez l’exemple du Oppo Find X2 Pro, il profite actuellement d’une réduction de 570 euros sur le prix auquel il a été lancé en 2020.

Pourquoi le Find X2 Pro est toujours recommandable ?

Pour son écran AMOLED QHD+ de 120 Hz

Pour la puissance du Snapdragon 865

Pour son module photo complet

Pour sa compatibilité avec la charge rapide de 65 W

Lancé à sa sortie au prix de 1 199 euros, le Oppo Find X2 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à « seulement » 629 euros sur le site Boulanger.

Un ancien flagship toujours au top

Le Oppo Find X2 Pro a tout d’un smartphone premium. Il offre des finitions soignées avec un écran de 6,67 pouces aux bords incurvés laissant néanmoins apparaître une encoche en forme de bulle. On a le droit à une dalle AMOLED affichant une définition QHD+ de 120 Hz. En prime, son dos en similicuir le distingue facilement de ses concurrents.

Une puce toujours puissante

Côté performance, ce smartphone est propulsé par le Snapdragon 865, avec 12 Go de RAM et 128 Go. Cette configuration n’est pas obsolète après un an et tiendra la route encore un bout de temps. Le téléphone sera capable de lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D avec les graphismes poussés au maximum. Sans compter qu’il est l’un des premiers smartphones à être compatible 5G grâce à sa puce dédiée. Il tourne actuellement sous Android 10 avec la très bonne interface ColorOS.

Un module photo au rendez-vous

Ce smartphone embarque par ailleurs triple capteur 48 + 48 + 12 mégapixels. Dans sa catégorie, il sait être polyvalent tout en offrant un rendu de qualité en passant du mode grand-angle, zoom et macro. Il est même à l’aise en basse luminosité avec un niveau de détail et une colorimétrie maîtrisée. Un photophone presque parfait qui manquera tout de même de la captation vidéo 8K, qui n’est pas au rendez-vous malgré la présence du SoC de Qualcomm qui prend normalement en charge cette fonctionnalité.

30 minutes et hop le téléphone est chargé à 100%

Enfin, concernant son autonomie elle est dans la moyenne avec une batterie de 4260 mAh pouvant tenir en utilisation normale plus d’une journée. Tout ceci couplé à un système de charge ultra rapide à 65 Watts capable de passer de 0 à 100% de batterie en seulement 30 minutes — pour ne jamais être en rade de batterie. Malheureusement il ne faudra pas compter sur la recharge sans fil qui n’est pas de la partie.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main détaillée du Oppo Find X2 Pro pour en savoir plus.

